Steinmeisters auf der Cranger Kirmes: Das ist das Programm

Herne. Er ist eine feste Größe auf der Cranger Kirmes: Steinmeister’s Bierpavillon. In diesem Jahr gibt es einige Neuheiten. Ein Überblick.

In wenigen Stunden geht es los: Dann heißt es wieder Piel op no Crange. Einer der bekanntesten Stände - Steinmeister’s Bierpavillon - ist selbstverständlich auch wieder mit dabei – mit vielen Neuheiten.

Los geht es am Donnerstag, 3. August, mit einer 90er-Jahre-Party. Es würden klassische Süßigkeiten „von damals“ in Bauchläden verteilt, kündigt Oskar Steinmeister an. Außerdem gebe es eine Tombola, bei der es viele alte Klassiker zu gewinnen gibt: unter anderem einen Gameboy, eine Lavalampe und einen Tamagotchi. Außerdem werde es an dem Abend einen Blackout geben: Alle Lichter gehen aus und vorher verteilte Knicklichter und Neonlichter gehen an.

Steinmeister verteilt Rosen bei der Single Night

Am Montag, 7. August, können Singles ihr Liebesglück bei Steinmeisters suchen (und hoffentlich auch finden). „Das läuft jedes Jahr wie blöde“, sagt Oskar Steinmeister. 700 Rosen werden dann wieder an die Frauen verteilt – von Seniorchef Bernd Steinmeister persönlich. „Dann kann wieder geflirtet werden, was das Zeug hält.“

Am Dienstag, 8. August, findet ein Bergfest statt. Dort gebe es zum ersten Mal die exklusive Möglichkeit, Fan-Shirts von Steinmeister zu erwerben – oder bei sechs Gummibärchenschnäpsen gratis ein Shirt zu erhalten.

Oskar Steinmeister freut sich auf die diesjährige Cranger Kirmes. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Am Familientag, Mittwoch, 9. August, gibt es Kinderschminken und Luftballons bei Steinmeisters. Abends werde der gesamte Stand umdekoriert und es werde eine tropische Nacht gefeiert. 40 bis 50 Palmen würden dafür aufgestellt, die Bedienungen werden Hawaii-Hemden tragen, kündigt Steinmeister an. Am Donnerstag, 10. August, wird dann selbstverständlich, so Steinmeister, die Band Seven Cent auftreten. Der Auftritt ist für die Gäste kostenlos.

„Wir freuen uns alle super auf die Kirmes.“ Und mit Blick auf das schlechte Wetter sagt er: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“

Und es gibt übrigens noch etwas Neues: Der Biergarten Oskar am Kanal bleibt in diesem Jahr geöffnet. „Wir haben diesbezüglich viele Anfragen bekommen.“ Der Biergarten werde ganz bewusst als Alternative zur Kirmes geöffnet bleiben, „dann aber mit einem Selbstbedienungskonzept und einer kleineren Karte“.

Insgesamt arbeiten in diesem Jahr etwa 300 Leute bei Steinmeisters. „Wir suchen aber immer noch Leute“, sagt er. Auf der Website steinmeister.de/jobs können sich Interessierte informieren.

