Schlüsseldienste sind oft Grund für Ärger, weil es immer wieder Fälle gibt, bei denen sie horrende Beträge für eine sekundenschnelle Türöffnung verlangen - und drohen, falls man sich weigert zu zahlen. Nun gibt es ein Start-up, das mit Festpreisen agiert.

Der Fall ereignete sich vor rund drei Jahren: Einer damals 79-jährigen Frau aus Röhlinghausen fällt wegen eines Luftzugs die Wohnungstür ins Schloss. Eine Nachbarin rief einen Schlüsseldienst an. Der Mitarbeiter versuchte, die Tür mit einer Karte zu öffnen, als das nicht funktionierte bohrte er das Schloss auf. Die Rechnung war eine böse Überraschung: 331,77 Euro. Für eine Dienstleistung, die weniger als eine halbe Stunde in Anspruch nahm.

Buchung per Telefon, Internet oder Whatsapp

Philip Schur kennt so einen Fall aus der eigenen Familie. Die Großmutter des Bochumers musste im vergangenen Jahr 400 Euro für einen Schlüsseldienst bezahlen. Viel zu viel, befand der Enkel und entwickelte die Idee von einem Vermittlungsservice mit einer entscheidenden Komponente: mit transparenten Festpreisen. Er gründete das Start-up „mellon“ und ist mittlerweile in 64 deutschen Städten auf dem Markt. Darunter auch Herne.

Philip Schur bietet mit seinem Unternehmen mellon Schlüsseldienste zum Festpreis an. Foto: Linda Sonnenberg / FUNKE Foto Services

Der Kunde kann die Buchung telefonisch, per WhatsApp-Messenger oder auf der Internetseite erledigen. Der Auftrag werde innerhalb von 30 Minuten ausgeführt, heißt es. „Von unserem Service profitieren sowohl Kunden als auch Schlüsseldienste. Den Schlüsseldiensten bieten wir faire Konditionen und ermöglichen eine höhere Auslastung ihres Dienstes. Den Kunden möchten wir die Angst vor Abzocke nehmen”, so Schur.

Herner Preise liegen im Ruhrgebietsvergleich im Mittelfeld

Diese Abzocke sei möglich, weil kaum ein Schlüsseldienst den Preis für seine Leistung im Vorhinein nennt. „Wir haben eine bundesweite Studie zu den Kosten von 4224 Schlüsseldiensten in 786 deutschen Städten durchgeführt. Nur fünf Prozent aller Anbieter geben Preise auf ihrer Internetseite an“, sagt Mellon-Mitarbeiterin Janine Reichmann.

Die Vermittlungsplattform wirbt derweil damit, dass sie in jeder Stadt, in der sie tätig ist, mit mehreren Schlüsseldiensten zusammenarbeitet. Aus der bundesweiten Studie von Mellon geht hervor, dass die Durchschnittspreise in Herne im Ruhrgebietsvergleich im Mittelfeld liegen liegen; bei 98 Euro für eine Türöffnung tagsüber an Werktagen. Im Kreis Unna wird mit 137 Euro am meisten verlangt, in Gelsenkirchen mit 80 Euro am wenigsten. Nachts, am Wochenende und an Feiertagen sieht es ähnlich aus. Für Herne ermittelte mellon 138 Euro. Auch hier ist der Kreis Unna mit 190 Euro Spitzenreiter, Duisburg, Gelsenkirchen und Bottrop am günstigsten (111, 112 und 113 Euro).

Ein Problem bei Schlüsseldiensten sind unseriöse Abrechnungen, es gibt offenbar viele schwarze Schafe. Eine Ursache könnte sein, dass der Schlüsseldienst kein Handwerks- und Ausbildungsberuf ist.

Herner Verbraucherzentrale hat Tipps, wie man sich schützen kann

Die Herner Verbraucherzentrale hat einige Tipps, wie man sich gegen unseriöse Anbieter schützen kann:

Seriösen Helfer finden

Der eigene Bekanntenkreis ist die erste Auskunftsstelle. Hat ein Betrieb gut gearbeitet, ist er sicher eine Empfehlung wert. Wer Hilfe braucht, der sollte ortsansässige Unternehmen bevorzugen, um hohe Fahrtkosten zu vermeiden. Vorsicht bei Firmen mit Namen „AAA! Häufig steckt hinter solch einem Namensanfang nur das Ziel, im Branchenbuch ganz oben zu stehen. Bei der Suche im Internet empfiehlt sich ein Blick ins Impressum. Hier müssen etwa Name, Adresse und EMail-Adresse stehen.

Telefonischer Kontakt

Wer Abhilfe sucht in einem Notfall sollte beim ersten Anruf eines Dienstes das Problem möglichst konkret schildern. Im nächsten Schritt sollte nach der Höhe der Anfahrtskosten gefragt werden. Im Falle einer Auftragsvergabe ist es sinnvoll, einen verbindlichen Festpreis zu vereinbaren. Die Öffnung einer lediglich zugefallenen Tür kostet in Nordrhein-Westfalen inklusive Anfahrt tagsüber und an Werktagen circa 90 Euro. Für einen Akut-Einsatz in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagenwerden im Schnitt 140 Euro berechnet.

Auf sachgerechte Leistungen achten

Ist eine Tür bloß zugefallen, muss sie in den meisten Fällen weder aufgebrochen noch das Schloss ausgebaut werden. Beides ist aber häufige Praxis, um die Kosten in die Höhe zu treiben. Zugezogene Türen lassen sich meist ohne Beschädigung im Nullkommanichts vom Fachmann öffnen.

Rechnung prüfen

Die Rechnung sollte nur dann vollständig bezahlt werden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und sie überprüft haben, ob das Problemgelöst wurde. Wird eine ortsansässige Firma beauftragt, können nur die Fahrtkosten innerhalb der Ortsgrenzen in Rechnung gestellt werden.

Vorsorge für alle Fälle treffen

Wer einen Schlüssel beim Nachbarn deponiert oder die Rufnummer eines seriösen Betriebs an die Pin-Wand heftet, ist auf den Einsatz eines unbekannten Notdienstes nicht angewiesen.