Wassereinbruch im LWL-Muuseum (Archivbild): Die Herner Feuerwehr rückte am Donnerstaabend auch zum Europaplatz aus.

Unwetter Starkregen in Herne: Wassereinbruch im LWL-Museum

Herne. Großeinsatz im Herner Archäologiemuseum: Durch den Starkregen ist es dort zu einem Wassereinbruch gekommen, berichtet die Feuerwehr.

Obwohl der Starkregen am Donnerstagabend nachgelassen hat, muss die Herner Feuerwehr noch immer eine Vielzahl von Einsätzen abarbeiten. Ein besonderer Einsatzschwerpunkt: das LWL-Museum für Archäologie am Europaplatz in Herne-Mitte.

DRK und ASB verpflegen Einsatzkräfte im Museum

Dort ist es nach Angaben der Leitstelle zu „einem größeren Wassereinbruch“ gekommen. Neben Kräften der Feuerwehr Herne ist auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Zusätzlich wurden der Katastrophenschutz des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zur Verpflegung der Einsatzkräfte im Museum alarmiert.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel