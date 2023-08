Die Herner Feuerwehr hatte in der Nacht zu Donnerstag alle Hände voll zu tun, um überflutete Straßen wieder frei zu bekommen.

Starkregen Starkregen in Herne: Unpassierbare Straßen, geflutete Keller

Herne. Heftige Regenfälle sind in der Nacht zu Donnerstag über Herne niedergegangen. Eine Person war in ihrem vollgelaufenen Auto eingeschlossen.

Der große Gewitterkomplex, der in der Nacht zu Donnerstag über Teile Deutschlands gezogen ist, hat auch der Herner Feuerwehr eine arbeitsreiche Nacht beschert. Zwar fielen die Gewitter nicht so stark aus, doch Starkregen - insbesondere in Wanne - hat zahlreiche Einsätze ausgelöst.

So schildert die Herner Feuerwehr die Nacht: Ab 1.45 Uhr gingen vermehrt Anrufe in der Leitstelle eingegangen. Zahlreiche Anrufer berichteten über überflutete Straßen und voll gelaufene Keller. Aufgrund der zahlreichen Hilferufe wurden gegen 2 Uhr zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert, eine besondere Aufbauorganisation geschaffen sowie zusätzliche Leitstellenplätze besetzt.

Einsatzschwerpunkte bildeten sich im Bereich Rathausstraße und Dorstener Straße. Teilweise standen Straßen bis zu 1 Meter unter Wasser und waren nicht passierbar. Wasser drückte aus der Kanalisation in die Keller. Durch ein Nachlassen der Regenintensität gegen 3 Uhr entspannte sich die Lage deutlich.

Darüber hinaus ging um 3.15 Uhr ein Notruf einer Person ein, die in ihrem Fahrzeug in einer voll gelaufenen Unterführung eingeschlossen war. Doch noch bevor Einsatzkräfte am Notfallort eintrafen, konnte sich die Person selber befreien.

Zur Unterstützung der Schwerpunkte Rathausstraße und Dorstener Straße wurde das Technische Hilfswerk alarmiert. Neben der Feuerwehr und THW waren auch Kräfte der Polizei und des Tiefbauamtes im Einsatz. Der Einsatz dauerte auch noch um 5 Uhr an, Intensität nahm aber ab. Bis 4.30 Uhr kam es zu 36 Einsätzen. Die Feuerwehr war aktuell mit 74 Kräfte im Einsatz, das Technische Hilfswerk mit 16 Helfern.

