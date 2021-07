Starkregen in Herne: Straßen überflutet, Keller liefen voll

In Herne gab es am Dienstagabend Starkregen, mehrere Straßen waren überflutet.

Herne. Dienstagabend gab es Starkregen in Herne: Keller liefen voll, Straßen waren überflutet, Gullys lösten sich. Die Feuerwehr rückte aus.

Die Feuerwehr in Herne hatte am Dienstagabend gut zu tun: Durch kurzzeitigen Starkregen kam es zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. Wie die Feuerwehr berichtet, erhielt die Leitstelle ab 18 Uhr mehrere Notrufe: Anrufer berichteten über gelöste Gullydeckel, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller.

Die Leitstelle schickte daraufhin mehrere Löschfahrzeuge und den Einsatzleitwagen der Feuerwache 2 als Erkunder ins Stadtgebiet. Die gemeldeten vollgelaufenen Keller bestätigten sich, konnten aufgrund der geringen Wassermengen aber nicht durch die Feuerwehr leer gepumpt werden. In der Heerstraße in Crange sowie auf der Landgrafenstraße und Berliner Straße in Wanne-Süd beziehungsweise Baukau-West bestätigten sich die gemeldeten Wassermengen in den Straßenzügen ebenfalls.

Das Tiefbauamt wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr Herne über die Lage informiert. Die Einsätze waren gegen 20 Uhr abgearbeitet, Menschen kamen nicht zu Schaden, heißt es abschließend.

