Städtische Musikschule Herne lädt zum Jazz-Konzert ein

Herne. Jazzfans kommen in der Musikschule Herne auf ihre Kosten: Das Hufschmidt Quartett gibt ein Jazz-Konzert in der Schulaula. Alle Infos zum Konzert.

Die städtische Musikschule Herne lädt am Freitag, 23. September, zum Jazz-Konzert des Thomas Hufschmidt Quartetts ein.

Herner Musikschule: Lebendige Klanglandschaft des Hufschmidt Quartetts

Das Hufschmidt Quartett sei eine Formation um den Pianisten Thomas Hufschmidt und spiele Eigenkompositionen und Bearbeitungen aus dem Great American Songbook, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule. Die Musik vom Hufschmidt Quartett nehme Hörerinnen und Hörer mit auf eine lebendige Klanglandschaft.

Thomas Hufschmidt (Piano) sei regelmäßig Gastmusiker in unterschiedlichen Jazz-Projekten und sei bereits in verschiedenen Bands aufgetreten aus den Musikrichtungen Blues, Pop und brasilianischem Latin. Darüber hinaus habe er Musik für Film- und Fernsehproduktionen von ARD, ZDF und CBS geschrieben.

Daneben habe Hufschmidt Bigband-Projekte für Musikerinnen und Musiker wie Kenney Wheeler, Carla Bley, Norma Winstone, David Friedmann und Billy Hart komponiert, heißt es in der Mitteilung. Zum Ensemble des Hufschmidt Quartetts gehören außerdem Stefan Bauer (Stabspiel), Walfried Böcker (Bass) und Thomas Alkier (Schlagzeug).

Das Konzert am Freitag, 23. September, ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Förderverein für die Städtische Musikschule und dem Pianolas Thürmer. Es findet in der Aula der Musikschule, Gräffstraße 43, statt und beginnt um 19 Uhr.

Eintrittskarten gibt es telefonisch unter 02323 919010 oder per E-Mail an musikschule@herne.de. Außerdem sind Karten in der Cafeteria und im Sekretariat der Musikschule erhältlich. Eine Karte kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Für alle Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Herne und alle Studentinnen und Studenten der Folkwanguniversität der Künste Essen kostet eine Karte 5 Euro.

