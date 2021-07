Städtebauförderung: Herne nimmt an Landes-Wettbewerb teil

Mit der Umgestaltung des Grünzugs am Hölkeskampring nimmt Herne an dem landesweiten Wettbewerb der Städtebauförderung teil.

Herne. Die Städtebauförderung wird 50 Jahre alt und veranstaltet deshalb einen Wettbewerb. Auch Herne macht mit. So kann man für Herne abstimmen.

Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung ein ganz besonders: Sie feiert 50-jähriges Jubiläum. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch die Stadt Herne nimmt am Wettbewerb mit der Umgestaltung des Grünzugs am Hölkeskampring teil. Seit Montag, 12. Juli, sind die Bürgerinnen und Bürger laut Stadt aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen. Für Herne abstimmen kann man unter unter: www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow

„Der Grünzug am Hölkeskampring ist eine attraktive Oase in der Nähe der Innenstadt geworden. Hier können Kinder spielen und Spaziergänger Ruhe finden. Solche grünen Lungen braucht eine Stadt, sie machen Urbanität aus“, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda.

Projekte werden zu einem Fotokalender zusammengestellt

Über zwei Wochen, bis zum 26. Juli 2021, sei das Online-Voting freigeschaltet. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin habe eine Stimme. Die zwölf Projekte mit den meisten Stimmen würden zu einem Fotokalender für das Jahr 2022 zusammengestellt. Auf die drei bestplatzierten Kommunen warte darüber hinaus jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro. Die Preisträger würden im Nachgang der Online-Abstimmung über die Accounts des Ministeriums in den Sozialen Medien bekannt gegeben. Dort werde die Aktion unter dem Hashtag #NRWStädteWOW begleitet.

Informationen zum Wettbewerb unter: www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow-info

