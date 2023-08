Stadtwerke Herne: Strompreis wird wieder gesenkt

Der Strompreis in Herne sollen nach dem letzten Höhenflug wieder sinken.

Herne. Die Stadtwerke Herne senken den Strompreis. Auch der Gaspreis könnte bald wieder sinken. Wann der Strom billiger wird und was er dann kostet.

Die Stadtwerke Herne senken den Strompreis für die Grundversorgung Stadtwerke-Comfort zum 1. Oktober 2023. Das teilt das Unternehmen mit. Auch beim Gaspreis stellt es eine Preissenkung in Aussicht; nähere Informationen dazu gibt es aber (noch) nicht.

„Die historisch hohen Preise an den Beschaffungsmärkten haben unsere Kundinnen und Kunden enorm belastet“, sagt Dominik Lasarz, der bei den Stadtwerken den Energievertrieb leitet. Mittlerweile habe sich der Markt zum Glück etwas beruhigt. Diese Entspannung werde nun „so schnell wie möglich“ weitergegeben. Die Stadtwerke hatten den Strompreis zuletzt zum Jahreswechsel von 31,30 ct/Kilowattstunde auf 49,94 ct/Kilowattstunde erhöht.

Bei stabilem Grundpreis sinke der Arbeitspreis für Strom um 9,99 Cent/Kilowattstunde auf 39,95 Cent/Kilowattstunde brutto – und damit unter die staatliche Preisbremse. Das entspreche einer Reduzierung um gut 20 Prozent. Informationen zur Preissenkung, so die Stadtwerke abschließend, erhielten alle grundversorgten Kunden in den kommenden Tagen per Post.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel