Stadtwerke Herne: Kunden-Center bleibt am Brückentag zu

Das Stadtwerke-Kunden-Center an der Hauptstraße bleibt am Brückentag geschlossen.

Herne. Ein Kunden-Center der Herner Stadtwerke bleibt am Brückentag geschlossen. Wie Kunden die Stadtwerke dennoch erreichen können.

Am Brückentag, Freitag, 19. Mai, bleibt das Kundencenter der Stadtwerke auf der Hauptstraße in Wanne-Eickel geschlossen. Das teilen die Stadtwerke mit. Kunden und Kundinnen können den Lokalversorger an diesem Tag über folgende Wege erreichen:

Das Kunden-Center am Berliner Platz in Herne-Mitte habe geöffnet.

Auch der telefonische Kundenservice sei wie gewohnt von 7.30 bis 20 Uhr erreichbar.

Darüber hinaus stehe das rund um die Uhr erreichbare Online-Kunden-Center zur Verfügung.

Ab Montag, dem 22. Mai, sei das Wanner Kunden-Center wieder wie gewohnt geöffnet, teilen die Stadtwerke mit.

Nähere Informationen sind unter stadtwerke-herne.de zu finden.

