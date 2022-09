Stadtteilfest: SPD lädt zu „Röhlinghausen Bewegt sich“

Die SPD in Röhlinghausen veranstaltet in diesem Jahr wieder ein Stadtteilfest. „Röhlinghausen Bewegt sich“.

Herne. „Röhlinghausen Bewegt sich“ lautet in diesem Jahr wieder das Motto des SPD-Stadtteilfestes. Was alles auf dem Programm steht.

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltet die SPD Röhlinghausen in Herne am Sonntag, 25. September, zwischen 13 und 18 Uhr wieder das Stadtteilfest „Röhlinghausen Bewegt sich“. Das Fest findet rund um das Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof 28, in Herne statt, teilt die SPD mit.

Herne: SPD Röhlinghausen feiert nach langer Corona-Pause wieder

Viele ortsnahe Vereine und Organisationen böten ein umfangreiches Angebot für Kinder und Erwachsene, heißt es weiter. „Nach der langen Corona-Pause ist uns das Programm für Kinder besonders wichtig“, sagt der Herner SPD-Vorsitzende Hendrik Bollmann.

So werde es beispielsweise eine Hüpfburg, Kaffee und Kuchen, eine Turn-und Bewegungsbaustelle oder auch ein Theaterstück geben. Auch für die nächsten Jahre sei das Fest bereits in Planung.

Viele der Angebote seien umsonst. Darüber hinaus bemühten sich der Ortsverein sowie Vereine und Organisationen, die Preise auf einem niedrigen Niveau zu halten.

