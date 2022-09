Stadtsportbund Herne lädt wieder zum Wandertag ein

Herne. In Kooperation mit dem TV Börnig veranstaltet der Stadtsportbund Herne wieder einen Wandertag. Die Strecke ist ungefähr zehn Kilometer lang.

Der Stadtsportbund Herne veranstaltet in Kooperation mit dem TV Börnig-Sodingen am Sonntag, 25. September, den 34. Herner Wandertag. Gestartet werden kann zwischen 9 und 11 Uhr in der Sporthalle Gysenbergpark, die aufgrund von Umbauarbeiten nur von der Straße am „Am Gysenberg“ erreicht werden kann.

Das Ziel – ebenfalls die Sporthalle im Gysenbergpark – sollte bis 14 Uhr wieder erreicht sein, heißt es in einer Mitteilung des Stadtsportbundes. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhalte eine Stempelkarte, die auf der Strecke abgestempelt werde. Am Ende der Veranstaltung erfolge eine Siegerehrung.

Die ungefähr zehn Kilometer lange Stecke führe durch den Grüngürtel der Stadt Herne und werde durch das Gitarrenduo Schneider musikalisch begleitet, heißt es weiter. Es sei eine Abkürzung für diejenigen eingeplant, die nicht die gesamte Strecke gehen können. Außerdem sei die Strecke für Kinderwagen sowie Rollstuhl- und Rollatorfahrer geeignet. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

