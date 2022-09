Stadtrundgang: Herner LWL-Museum lädt zur Mitmach-Aktion ein

Das LWL-Museum für Archäologie in Herne möchte Besucherinnen und Besucher mehr einbeziehen: Interessierte sind eingeladen, eine eigene Ausstellung zu gestalten.

Herne. Wer mal eine Ausstellung im Museum gestalten möchte, bekommt im Herner LWL-Museum für Archäologie die Gelegenheit. Alle Infos zur Mitmach-Aktion.

Das Herner LWL-Museum für Archäologie lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu ein, eine Ausstellung selbst zu gestalten. An einem Stadtrundgang durch Herne-Mitte am Samstag, 8. Oktober, sollen die Exponate für die Ausstellung gefunden werden, heißt es in einer Mitteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).

Herner LWL-Museum für Archäologie: Besucherinnen und Besucher sollen partizipativ eingebunden werden

Begleitet werden die Ausstellungsmachenden von dem Szenografen Sven Klomp, der seit über 20 Jahren Ausstellungen inszeniert und außerdem als Dozent und Projektleiter arbeitet. Die Mitmachausstellung soll noch am selben Tag im LWL-Museum für Archäologie eröffnet werden und sei dann für mehrere Wochen dort zu sehen.

Dem Herner LWL-Musuem sei es ein wichtiges Anliegen, Besucherinnen und Besucher partizipativ mit einzubeziehen, heißt es in der Mitteilung. Museumsleiterin Doreen Mölders habe bei einem Workshop von Klomp eine „spannende und partizipative Form des Ausstellungsmachens“ kennengelernt. „Ich konnte mir das gut bei uns in Herne vorstellen“, sagt Mölders. „Warum nicht Besucherinnen und Besucher, für die wir arbeiten, einmal Gelegenheit geben, selbst eine Ausstellung zu kreieren“, so die Museumsleiterin.

Die Ausstellung, die an einem Tag entstehen soll, beginnt am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr mit dem Stadtspaziergang durch Hernes Innenstadt. Laut LWL werden die Teilnehmenden gemeinsam mit Klomp die Stadt erkunden und besondere Perspektiven einfangen. „Sie werden eingeladen, beim Spaziergang ihre gewohnten Sichtweisen zu verlassen. Auf diese Weise schärfen sie ihre Sinne, und es entstehen neue Begegnungen und Erlebnisse“, so Mölders. Die Teilnehmenden würden Exponate sammeln, indem sie die Umgebung aufmerksam erkunden, Objekte aufheben, Details eines Bauwerkes fotografieren oder Töne aufnehmen, erklärt Mölders.

Nach dem Spaziergang werde im Bistro des LWL-Museums die Ausstellung aufgebaut. Die Teilnehmenden werden mit den gesammelten Exponaten den gelaufenen Weg auf Tafeln nachzeichnen und damit die Ausstellung gestalten, heißt es in der Mitteilung des LWL.

Das LWL-Museum für Archäologie lädt alle Teilnehmenden mit Freunden und Familie sowie alle Interessierte zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung am selben Tag um 19 Uhr ein. Um eine Anmeldung bis Samstag, 1. Oktober, wird unter 02323 94628-20 oder -24 oder an besucherservice-herne@lwl.org gebeten. Die Teilnahme an der Mitmachausstellung kostet 10 Euro, 7 Euro ermäßigt. Kinder und Jugendliche können kostenlos teilnehmen. Informationen zum LWL-Museum für Archäologie sind auf der Internetseite www.lwl-landesmuseum-herne.de abrufbar.

