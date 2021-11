An diesem Donnerstag startet der Cranger Weihnachtszauber in Herne. Die Stadt hätte sich eine strengere 2G-Regel gewünscht.

Auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne wendet der Veranstalter die 2G-Regel erst für Menschen ab dem 16. Lebensjahr an. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Verwaltung hätte sich, so wie sie es am Dienstag kommuniziert habe, eine Anwendung von 2G bereits für Kinder ab zwölf Jahren gewünscht.

Für diese Altersgruppe bestehe bereits seit Wochen die Möglichkeit einer Impfung. Der Weihnachtszauber sei durch die Anpachtung des Cranger Kirmesplatzes durch den Veranstalter eine privatrechtlich organisierte, räumlich klar abgegrenzte Veranstaltung außerhalb des öffentlichen Raums. Damit bestünden im Rahmen der geltenden Coronaschutzverordnung „leider noch keine Möglichkeiten, die strengere und aus Sicht der Stadt Herne sinnvollere Auslegung der 2G-Regel dem Veranstalter vorzuschreiben“, heißt es weiter.

Herne: Verantwortung liegt beim Veranstalter

Insoweit liege die Entscheidung für die 2G-Regel und damit auch die Verantwortung beim Veranstalter. Die Stadt Herne erhoffe sich aus der in wenigen Tagen zu erwartenden Neufassung der Coronaschutzverordnung für das Land NRW klarere Durchgriffsmöglichkeiten im Sinne des Infektionsschutzes und der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen für die Menschen.

