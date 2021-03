Stadt-Rallye für Kinder führt durch die Herner Innenstadt

Herne. Bei einer Stadt-Rallye durch Herne-Mitte können Kinder Fragen beantworten. Wer alle Lösungen kennt, hat die Chance auf einen von zehn Preisen.

„Wer nicht fragt… bleibt dumm“ – bei einer Stadt-Rallye durch die Herner Innenstadt können Kinder von acht bis zwölf Jahren ab sofort ihr Wissen über die Stadt Herne unter Beweis stellen. Wer bis zum 26. April alle richtigen Antworten auf die insgesamt 13 Fragen findet, hat in einer Verlosung die Chance auf Preise.

„Wir möchten Kindern andere Reize bieten und ihnen ein kleines Abenteuer vor der eigenen Haustür fernab von der Spielkonsole und den TV-Streamingangeboten ermöglichen“, sagt Projektleiterin Astrid Jordan über das neue, kostenlose Angebot. Wichtig in Pandemiezeiten: Kinder können zeitlich ungebunden mit einem Freund oder einer Freundin, mit Geschwistern oder den Eltern loslaufen. Dabei böten sich etwa die Wochenenden an, an denen die Innenstadt weniger stark besucht sei.

Teilnehmen können die Kinder entweder mit den ausgedruckten Frage- und Antwortbögen oder per Smartphone oder Tablet. Alle Unterlagen sowie eine Karte gibt es auf der Internetseite des Herner Stadtmarketings. Die Route führt vom Herner Bahnhof über die Bahnhofstraße und ihre Seitenstraßen bis zum LWL-Museum für Archäologie und dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden.

Stadt-Rallye in Herne: Auslosung am 26. April

Zu den Lösungen gelangten die Kinder durch aufmerksames Beobachten, Suchen und mit etwas Glück durch richtiges Schätzen, so Jordan. Unter allen Teilnehmern, die den Bogen bis zum 26. April abgegeben und alle 13 Fragen richtig beantwortet haben, verlost das Stadtmarketing fünf Souvenirpakete zur Cranger Kirmes im Wert von je 20 Euro und fünf Tickets für die Herner Cabriobusfahrten (je ein Erwachsener und ein Kind bis 14 Jahre). Die Lösungen werden am 26. April auf der Website des Stadtmarketings veröffentlicht.