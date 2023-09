Stadt Herne will auch Bäume im Naturschutzgebiet fällen

Die Kettensäge kreist wieder: Die Stadt Herne will an mehreren Stellen im Stadtgebiet Bäume fällen.

Herne. Die Stadt Herne will ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet Bäume fällen. Was hinter dem Vorhaben steckt und was man was man beachten muss.

Die Stadt Herne will alte und kranke Bäume im Naturschutzgebiet Langeloh entfernen. Laut Stadtverwaltung werden Ende September 2023 werden an den Waldwegen etwa elf alte Bäume gefällt, die erhebliche Krankheitsmerkmale, Astabbrüche und holzzersetzenden Pilzbefall aufweisen, heißt es. Auch an der Halde Uhlenbruch gibt es Fällungen.

Risse durch Trockenheit und eine Baumkrankheit

„Die Krankheitsmerkmale wurden durch die große Hitze und Trockenheitsintervalle in den vergangenen Jahren verursacht und machen sich jetzt massiv an Altbäumen, wie der Buche und Eiche, bemerkbar“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Beim Ahorn sei zunehmend die sogenannte „Rußrindenkrankheit“ festzustellen, die ebenfalls durch Stressfaktoren wie Trockenheit, Wassermangel und Hitze gefördert wird. Betroffene Bäume sterben dann innerhalb eines oder mehrerer Jahre ab. Am Stammholz wird dabei ein schwarzer rußartiger Belag sichtbar.

„Zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern und angrenzenden Privatgrundstücken sind die Fällungen unausweichlich“, schreibt die Stadtverwaltung. Die Stadt bitte für die vorübergehenden Beeinträchtigungen durch die Forstarbeiten um Verständnis.

Privatgrundstücke und Gehwege werden gesichert

Auch im Bereich der Halde Uhlenbruch sollen in den kommenden Tagen umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich zur Kantstraße und der Straße „Im Uhlenbruch“ stattfinden. Hier werden umsturzgefährdete Bäume und der in den vergangenen Jahren entstandene Überhang zu den Privatgärten auf einer Länge von etwa 450 Metern und einer Breite von etwa fünf Metern entfernt.

