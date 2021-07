Stadt Herne sucht noch Wahlhelfer für die Bundestagswahl

Herne. Die Stadt Herne sucht für die Bundestagswahl noch 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das Amt kann jeder übernehmen, der auch wählen darf.

Die Stadt Herne benötigt zur Durchführung der Bundestagswahl am 26. September noch 300 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen. Das Ehrenamt könne jede Person übernehmen, die auch wählen darf. Insgesamt würden 1200 Helfende benötigt, um die Wahlen in 82 Wahlräumen und 27 Briefwahlräumen durchzuführen, so die Stadt.

Wahlhelfer und Wahlhelferinnen unterstützten die Wahl als Team (dem Wahlvorstand) von bis zu zehn Personen in einem Wahlraum. Aufgabe der Wahlvorstände sei es, im Wahlraum die Stimmzettel an die Wähler und Wählerinnen auszugeben, die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis einzutragen und insgesamt für einen geordneten Ablauf der Wahl im Wahlraum zu sorgen. Ab 18 Uhr, wenn die eigentliche Wahl abgeschlossen ist, zähle das Team die abgegebenen Stimmen aus, so die Stadt.

Auch die per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden laut Stadt am Wahltag von Briefwahlvorständen ausgezählt. Dies geschehe in den Räumen der Gesamtschule Wanne-Eickel, Stöckstraße 41. Interessierte wenden sich an das Team Wahlen unter der Telefonnummer 0 23 23 / 16 16 09. Das Team beantworte gerne auch weitergehende Fragen zu dem Thema.

