Stadt Herne sucht engagierte Pflegefamilien für Kinder

Herne. Der Pflegekinderdienst der Stadt Herne sucht Familien, die bereit sind, ein Kind bei sich aufzunehmen. Das sind die Voraussetzungen.

Der Pflegekinderdienst der Stadt Herne sucht Familien und Einzelpersonen, die bereit sind, ein Kind bei sich aufzunehmen. Zurzeit gebe es nur wenige Herner Familien, die bereit seien, einem Kind in einer schwierigen Lebenssituation zu helfen und ein geschütztes und liebevolles Zuhause zu bieten, teilt die Stadt mit.

Die Stadt Herne sucht engagierte Familien, die Kinder in Krisensituationen kurzfristig für einen begrenzten Zeitraum in Bereitschaftspflege, langfristig in Dauerpflege oder für wiederkehrende Zeiträume in Kurzzeitpflege aufnehmen würden. Familien, Paare und auch Einzelpersonen kämen hierfür in Frage. Die Aufnahme eines Pflegekindes sei ein großer Schritt und sollte gut überlegt sein. Bei der Entscheidung stünden die Mitarbeitenden des Pflegekinderdienstes zur Seite, so die Stadt.

Interessierte sollten am besten Folgendes mitbringen: Ruhe und Verständnis für Kinder in besonderen Lebenssituationen, ausreichend Platz und Zeit für ein neues Familienmitglied, Interesse an der Zusammenarbeit mit der Beratung des Pflegekinderdienstes der Stadt Herne, die Bereitschaft, sich mit Unterstützung des Pflegekinderdienstes mit den leiblichen Eltern eines Pflegekindes auszutauschen sowie Humor, Sensibilität und Durchhaltewillen.

Pflegekinderdienst bereitet Familien vor

Die Aufgabe des Pflegekinderdienstes ist es laut Stadt, für Kinder, die aktuell oder langfristig nicht bei ihren Familien leben können, eine passende Pflegefamilie zu finden. Aus diesem Grund bereite der Pflegekinderdienst interessierte Familien auf die Aufnahme eines Kindes zur Pflege vor. Dies erfolge in mehreren Einzelterminen mit den potenziellen Pflegefamilien und in Seminaren mit anderen interessierten Pflegeeltern. Ist die Vorbereitung erfolgreich beendet, mache man sich gemeinsam auf den Weg, einem Kind ein neues Zuhause zu geben. Ist ein Kind in der neuen Pflegefamilie eingezogen, berate und besuche der Pflegekinderdienst die Familie regelmäßig, bis sich das Kind zu einem selbstständigen Erwachsenen entwickelt habe oder die gemeinsame Zeit ende, so die Stadt.

Damit eine Pflegefamilie auch die materiellen und zeitlichen Möglichkeiten hat, sich um das in Pflege lebende Kind angemessen zu kümmern, würden Pflegefamilien finanziell durch Pflegegeldzahlungen unterstützt. Für Pflegefamilien gebe es außerdem regelmäßige Treffen, Fortbildungen, Wochenendseminare und gemeinsame Festlichkeiten, um sich zu wichtigen Themen auszutauschen und zusammen neue Ideen zu entwickeln.

Bei Fragen oder Interesse gibt der Pflegekinderdienst weitere Informationen unter Telefon 0 23 23 / 16 - 36 32 oder per E-Mail an andreas.bull@herne.de

