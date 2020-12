Stadt Herne startet Lautsprecherdurchsagen zu Corona

Herne. Per Lautsprecher wendet sich die Stadt Herne jetzt direkt an ihre Bürgerinnen und Bürger: „Du musst mithelfen, Corona in Herne zu stoppen!“

„Achtung, Achtung! Du musst mithelfen, Corona in Herne zu stoppen!“ So beginnt der Slogan, den die Stadt seit Dienstag per Lautsprecher in der Stadt verbreiten lässt, auf Deutsch und in acht weiteren Sprachen . Ein Feuerwehrfahrzeug war zu diesem Zweck zum Auftakt in Wanne, Röhlinghausen und Horsthausen unterwegs. Die Aktion ist Teil einer Informationskampagne der Stadt zur Bekämpfung der Pandemie .

Freiwillige Feuerwehr hat Aktion vorbereitet

Herne will mit Lautsprecherdurchsagen vor Corona warnen Besetzt sei das Fahrzeug mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, erklärt Stadtsprecher Christoph Hüsken. Diese hätten die Touren auch personell und technisch geplant und die Routen entwickelt. Ihr Ford Transit sei für die ersten Tage mit einem geliehenen rotierenden Lautsprecher der Feuerwehr des Kreises Recklinghausen bestückt worden. In den nächsten Tagen werde ein eigenes Gerät erwartet.

Zwischen den Durchsagen auf Deutsch ist jeweils eine Durchsage in einer Fremdsprache zu hören. Der 22 Sekunden lange Slogan - im vertraulichen „Du“ gehalten - sei von Stadtmarketing entwickelt und mit Muttersprachlern auf Englisch, Französisch, Bulgarisch, Rumänisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch und Russisch aufgenommen worden. Die Inhalte decken sich teilweise mit den Aussagen der Kampagne auf Bannern und Plakaten: „Corona ist ernst, Disziplin ist einfach“, heißt es etwa, bevor noch einmal an die bekannten AHA-Regeln erinnert wird.

Erst einmal bis zum Ende der Woche soll das Lautsprecherfahrzeug in verschiedenen Stadtteilen seine Botschaft verbreiten. Danach werde man, so der Stadtsprecher, über eine Fortsetzung beraten.