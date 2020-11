Stadt Herne setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Sabine Schirmer-Klug, Leiterin des Büros für Gleichstellung und Vielfalt, (l.) und Bürgermeisterin Andrea Oehler erinnern mit einer Lichterkette am Kugelbrunnen an den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Herne. Herne beteiligt sich auch in diesem Jahr am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Vor dem Rathaus wird eine Flagge gehisst.

Auch in diesem Jahr erinnern Bürgermeisterin Andrea Oehler und Sabine Schirmer-Klug, Leiterin des Büros für Gleichstellung und Vielfalt der Stadt Herne , mit einer Lichterkette am Kugelbrunnen an der Bahnhofstraße an den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch, 25. November.

Der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt in Herne“ beteilige sich an dem bundesweiten Aufruf „Wir brechen das Schweigen!“ des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (Telefon 0 800 / 0116 016, www.hilfetelefon.de). „ Mit der Aktion soll ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden . Wir wollen den Betroffenen Mut machen und sie darin bestärken, sich aktiv Hilfe zu suchen“, sagt Sabine Schirmer-Klug. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müsse die Veranstaltung in diesem Jahr ohne Publikum stattfinden.

Am Rathaus Herne wird die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ gehisst

Rat und Verwaltung der Stadt solidarisierten sich ebenfalls mit von Gewalt betroffenen Frauen. Anlässlich des Aktionstages werde am Rathaus Herne die Fahne „Frei Leben – ohne Gewalt“ der Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ gehisst, teilt die Stadt mit. Regelmäßig führe diese Organisation zum 25. November Veranstaltungen durch, welche die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen thematisieren. Dazu zählten Themen wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und häusliche Gewalt.

In der Polizeistatistik aus dem Jahr 2019 seien in Herne insgesamt 317 Einsätze der Polizei wegen häuslicher Gewalt erfasst worden, so die Stadt. Dabei habe es 160 Wegweisungen von Täterinnen oder Tätern gegeben. In 146 Fällen sei das Jugendamt zum Schutz der Kinder eingeschaltet worden.

