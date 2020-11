Stadt Herne schließt wegen Corona Hallen für den Schulsport

Herne. Die Stadt schließt wegen der steigenden Corona-Zahlen die Turnhallen nun auch für den Schulsport. Die Bezirksregierung Arnsberg habe dazu ihr Einverständnis gegeben, teilt die Stadt Herne mit.

Diese Maßnahme umfasse auch die Schließung der fünf Lehrschwimmbecken im Stadtgebiet. Die Stadt Herne informiere nun die Schulleitungen über diese Entscheidung, damit sie sich auf die Maßnahme einstellen und andere Möglichkeiten für den Schulsport umsetzen könnten. Der Sportunterricht selbst werde nicht untersagt, so dass Sport im Freien möglich bleibe. Die Schließung der Hallen für den Sportunterricht gelte ab diesen Donnerstag, 5. November, für zunächst vier Wochen.

Das Standesamt Herne bietet seit 2018 auch Trauungen im Parkhotel an. Dort dürfen zwölf Gäste dabei sein. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Trauungen nur mit wenigen Gästen

Bei Eheschließungen reduziert die Stadt Herne die Zahl der Anwesenden im Trauzimmer im Herner Rathaus: Dort könnten ab sofort neben dem zu trauenden Paar noch vier Gäste bei der Eheschließung anwesend sein, so die Stadt weiter. Im Parkhotel dürften aufgrund der Größe des dortigen Trausaals neben dem Paar zwölf Gäste anwesend sein. Im Kaminzimmer von Schloß Strünkede und im Trauzimmer im Rathaus Wanne würden dagegen aktuell keine Eheschließungen vorgenommen.

Die Polizei und die Stadt Herne wollen auch weiterhin die Einhaltung der Coronaschutzverordnung überwachen, heißt es weiter. Das betreffe auch die Kontrolle der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen in Herne-Mitte und Wanne-Mitte.

Schulverkehr wird entzerrt

In seiner Sitzung am Donnerstag werde sich der Krisenstab der Stadt mit der Entzerrung der Schulverkehre befassen und einen Beschluss fassen. Geplant sei, den Unterrichtsbeginn an den weiterführenden Schulen – Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium – zu staffeln. Über die Details informiere die Stadt Herne nach der entsprechenden Beschlussfassung durch den Krisenstab.

Wegen der Corona-Pandemie streicht die Stadt die Gedenkveranstaltungen am 15. November (Volkstrauertag) und am 9. November (Opfer der Pogromnacht). Der OB werde stellvertretend für die Bürger einen Kranz niederlegen, so ein Stadtsprecher. Außerdem verzichtet die Stadt auf den Neujahrsempfang im Herner Rathaus.