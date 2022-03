Stadt Herne richtet Koordinierungsstelle Ukrainehilfe ein

Ukrainische Flüchtlinge am Bahnhof der polnischen Grenzstadt Przemysl. Die Stadt Herne hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um ukrainischen Flüchtlingen, die nach Herne kommen, zu helfen.

Herne. Die Herner Stadtverwaltung hat eine Koordinierungsstelle Ukraine-Hilfe eingerichtet, um Flüchtlinge in den kommenden Wochen zu unterstützen.

Die Stadt Herne hat eine Koordinierungsstelle Ukrainehilfe eingerichtet. Dort werden alle Abläufe vorbereitet, um die Ukrainer, die nach Herne kommen, zu unterstützen. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Die Stadt Herne bittet darum, dass sich Hilfesuchende bei der Ausländerbehörde registrieren lassen. Dazu bestehe aber keine Pflicht. Ukrainische Staatsbürger können sich 90 Tage in der EU aufhalten, ohne sich melden zu müssen. Eine Registrierung bei der Ausländerbehörde werde sich aber als hilfreich erweisen, um die Gesamtsituation und mögliche Hilfebedarfe besser beurteilen zu können. Die Ausländerbehörde ist per Mail unter auslaenderamt@herne.de oder unter 0 23 23-16 44 99 zu erreichen.

LEG bietet möblierten Wohnraum

Das Wohnungsunternehmen LEG Immobilien hat angekündigt, möblierten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wo die genauen Bedarfe entstehen, lasse sich erst in den nächsten Tagen einschätzen.

Wer darüber hinaus Hilfe anbieten möchte, könne sich per Mail ans städtische Ehrenamtsbüro wenden: ehrenamt@herne.de. Darin sollte kurz mitgeteilt werden, wie man helfen will. Auch die ukrainische Community in Herne habe Kontakt mit der Stadt aufgenommen, um Hilfesuchende aus der Ukraine zu unterstützen. Die Stadt bittet darum, statt Sachspenden zu leisten die bekannten Hilfsorganisationen mit Geldspenden zu unterstützen.

