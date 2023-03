Stadt Herne plant E-Sport-Turnier und neue Kinderstadtpläne

Die Kinderstadtpläne in Herne sind in die Jahre gekommen und sollen überarbeitet werden.

Herne. Herne erhält 161.000 Euro für Jugendprojekte. Damit sollen auch ein E-Sport-Turnier veranstaltet und die Kinderstadtpläne überarbeitet werden.

Die Stadt Herne erhält vom Land 161.000 Euro für sieben Projekte, die Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene im Alter von sechs bis 20 Jahren in diesem Jahr zu Gute kommen sollen. Die Fördergelder stammten aus dem Förderprogramm „Gemeinsam MehrWert“.

Wie die Stadt mitteilt, sollen mit einem dieser Projekte die Kinderstadtpläne aktualisiert werden. Sie seien veraltet. „Das Projekt wird umgesetzt von unserer Kinderanwältin zusammen mit den jeweiligen städtischen Jugendzentren“, sagt Nikolai Ammann vom städtischen Fachbereich Kinder-Jugend-Familie.

Ein weiteres geplantes Projekt sei ein E-Sport-Turnier. Unter dem Titel „Von digital zu real – E-Sport verbindet“ soll ein Fifa-23-Turnier gespielt werden. Dabei soll es laut Stadt vier Auswahlturniere in den vier Stadtbezirken und ein großes Finalturnier am Jahresende geben. Dazu sei auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant: „Wir wollen schließlich nicht nur ein Event organisieren, sondern die jungen Menschen in Kontakt bringen und sie mitgestalten zu lassen“, so Ammann weiter.

