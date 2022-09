Stadt Herne macht bei Europäischer Mobilitätswoche mit

Herne. Die Stadt Herne beteiligt sich zum vierten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche. Das Motto: „Besser verbunden“. Das ist geplant.

Die Stadt Herne beteiligt sich in diesem Jahr zum vierten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW). Das Motto in diesem Jahr lautet „Besser verbunden“.

Die Woche beginnt am Freitag, 16. September, und endet am Donnerstag, 22. September. Neben der Stadt könnten auch alle Schulen, Kindergärten sowie in Herne ansässige Vereine, Organisationen und Unternehmen mit machen, teilt die Stadt mit. Das gehe zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Jahr.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Herner Grundschule veranstaltet autofreien Tag

Mit der Aktion Kindermeilen des Klima-Bündnis sammeln in diesem Jahr Kinder aus rund 50 Herner Grundschulklassen so genannte „Grüne Meilen“, so die Stadt. Im Zuge dessen veranstalte die Grundschule Pantrings Hof am Montag, 19. September, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr einen autofreien Tag. Die Eberhard-Wildermuth-Straße werde hierfür, auf dem Teilstück vor der Schule ab Schulbeginn bis Schulende, für den Verkehr gesperrt und in eine große Spielfläche für die Kinder verwandelt.

Der autofreie Tag an der Grundschule sei eine geschlossene Veranstaltung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, so die Stadt. Die Verkehrswacht Wanne-Eickel unterstütze den Mobilitätstag mit der fachlichen Begleitung eines Fahrrad-Parcours, auf welchem das Verhalten im Straßenverkehr geübt werden könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel