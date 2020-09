Stadt Herne macht bei der europäischen Mobilitätswoche mit

Herne. Stadtradeln, Schnitzeljagd und Elterntaxis zähmen: Die Stadt Herne beteiligt sich auch in diesem Jahr an der europäischen Mobilitätswoche.

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission und soll europaweit für umweltfreundliche Mobilität werben. In diesem Jahr heißt das Motto: „Klimafreundliche Mobilität für alle“.

Stadtradeln

Jeder Mensch, egal welchen Alters, könne zum Beispiel beim Stadtradeln mitmachen, teilt die Stadt mit. Trotz Corona-Einschränkungen könnten alle Radfahrenden etwas für ihre Fitness und Gesundheit tun und dabei ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen. Vom Samstag, 5., bis Freitag, 25. September, können alle mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer gezählt und eingetragen werden. Mehr Informationen und Anmeldung unter https://www.stadtradeln.de/herne.

Elterntaxis zähmen

Auch viele Schulklassen der Herner Grundschulen beteiligen sich an der Mobilitätswoche. An den Schulen finden Aktionen wie das Klimameilensammeln, Schulweg- und Fahrradtrainings und Geschicklichkeitsparcours statt. Und an der Michaelschule werde laut Stadt das Verkehrszähmer-Programm eingeführt, um die sogenannten „Elterntaxis“ vor der Schule zu „zähmen“.

Action für Kinder und Jugendliche

Außerdem bieten die städtischen Jugendzentren wieder viel Programm für Kinder und Jugendliche. Eine Anmeldung ist nur für den Mitmachtag am Samstag, 19. September, nötig. Am Donnerstag, 17. September, von 14.30 bis 17 Uhr, lädt das Stadtteilzentrum Pluto, Wilhelmstraße 89a, zur Schnitzeljagd durch Wanne ein. Am Freitag, 18. September, ist das Stadtteilzentrum Pluto um 14.30 Uhr Treffpunkt für eine Begehung der Halde Pluto, die bis 17 Uhr dauert. Am Dienstag, 22. September, gibt es zur gleichen Zeit im Pluto einen Gokart-Geschicklichkeitsparcours.

Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die am Samstag, 19. September, von 14 bis 18 Uhr zum großen Mitmachtag zum Abenteuerspielplatz Hasenkamp kommen wollen, müssen sich vorher anmelden. Das geht entweder über asp@herne.de oder direkt im Hasenkamp 24.

Unter dem Motto „Mach mit - bleib fit“ wird bei schönem Wetter die Hüpfburg aufgebaut. Die Kinder können einen Gokart-Führerschein machen, Schleuderbälle herstellen und an einem Schleuderballwettbewerb teilnehmen. An ein Schlechtwetterprogramm ist natürlich auch gedacht.

