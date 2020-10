Stadt Herne korrigiert Zahl der Neuinfektionen: 1249 Fälle

Herne. In Herne sind weniger Menschen infiziert, als am Dienstag angegeben, nämlich 1249. Die Stadt Herne spricht von „Eingabeproblemen“.

Die Stadt Herne muss ihre Covid-19-Fallzahlen korrigieren. Schuld an einer Falschmeldung am Dienstag seien „Eingabeprobleme“ bei der Meldung der Covid-19-Fälle gewesen, heißt es. Die Stadt Herne habe nun gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut und dem Landeszentrum für Gesundheit intensiv daran gearbeitet, die Zahlen abzugleichen. Zuvor sei es versehentlich zu Doppelmeldungen gekommen.

Die gute Nachricht: Es gibt in Herne weniger Fälle als angenommen werden musste. Richtig ist, dass in Herne bisher bei 1.249 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen wurde. Das sind 44 neue Fälle im Vergleich zu Dienstag, 27. Oktober. Am Dienstag waren fälschlicherweise von der Stadt 1.322 Neuinfektionen angegeben worden.

7-Tage-Inzidenz laut RKI liegt bei 189,2

769 Menschen sind bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 468 Personen, von denen sich 34 im Krankenhaus befinden. Zwölf Menschen sind verstorben.

Die Weitergabe der Daten geschieht laut Erklärung der Stadt so: Die Stadt Herne melde ihre Fallzahlen am Abend an das Landeszentrum für Gesundheit und das Robert-Koch-Institut. Aus diesen amtlichen Zahlen errechne das Robert-Koch-Institut die offizielle 7-Tage-Inzidenz, die jeweils um Mitternacht aktualisiert wird. „Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben für die Landkreise und kreisfreien Städte zur Meldung ihrer Fallzahlen“, so die Stadt. Das RKI hat am Mittwoch, 0 Uhr, für Herne eine 7-Tage-Inzidenz von 189,2 gemeldet. Bei der von der Stadt fälschlicherweise gemeldeten Infektionszahl hätte der Inzidenz-Wert deutlich über 200 gelegen.