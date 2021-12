Stadt Herne korrigiert Impftermine: ein Standort fällt weg

Herne. Herne setzt bei der Coronaimpfung ohne Termin auf die Impfstraßen in zwei Sporthallen. An einem Standort gibt es künftig keine Impfungen mehr.

Die Stadt Herne hat die Termine fürs Impfen gegen Corona ohne Voranmeldung erneut korrigiert. Laut Verwaltung finden ab sofort keine Impftermine mehr auf dem Cranger Weihnachtszauber statt. Die Impfkräfte, so ein Stadtsprecher zur WAZ, würden nun in den Sporthallen konzentriert: „Mit sechs Impfstraßen in der Sporthalle am Westring und vier Impfstraßen in der Sporthalle der Gesamtschule Wanne erreichen wir schneller mehr Menschen.“ Hinzu komme die zentralere Verkehrslage.

Hier die aktualisierten Impftermine im Überblick:

Montag, 27. Dezember , 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring.

, 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring. Dienstag, 28. Dezember , 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring.

, 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring. Mittwoch, 29. Dezember , 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring.

, 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring. Donnerstag, 30. Dezember, 12 bis 18 Uhr: Sporthalle Gesamtschule Wanne, außerdem von 12 bis 18 Uhr in der Sporthalle Westring.

