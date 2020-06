Herne. Aufgrund einer technischen Störung ist die Stadt Herne derzeit nicht erreichbar. Noch ist nicht klar, wann das Problem behoben sein wird.

Die Verwaltung der Stadt Herne ist zur Zeit weder per Telefon noch per Mail erreichbar. Grund dafür ist eine technische Störung. Wann diese behoben sein wird, konnte Anja Gladisch, Sprecherin der Stadt, noch nicht sagen. „Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck an dem Problem.“

