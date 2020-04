Stadt Herne gibt Freizeittipps mit Sicherheitsabstand

Herne. In der Coronakrise wächst das Bedürfnis der Familien nach sinnvollen Aktivitäten. Die Stadt Herne hat online einige Angebote zusammengestellt.

Tausende Zugriffe verzeichne die Internetseite Familienangebote (www.herne.de/famang) der Stadt Herne. In der Coronakrise wachse das Bedürfnis der Familien nach sinnvollen Aktivitäten während des Kontaktverbotes, teilt die Stadt mit.

In Zusammenarbeit mit den Kitas, dem Familienbüro und dem Pressebüro der Stadt Herne sei ein reichhaltiges Angebot zur Beschäftigung der Kinder entstanden. „So hat die Jugendförderung ein sehr schönes Video produziert. Die Kitas drehen ebenfalls Videos und erstellen Unterhaltungstipps für Kinder im PDF-Format. Hier werden Spiele und Basteleien erklärt. Der Fachbereich Schule und Weiterbildung hat mitgeholfen, das Thema ‚zu Hause lernen‘umzusetzen“, sagt Ulrich Katter vom Pressebüro der Stadt Herne, der die Seite betreut.

Informationen über Hotlines, Beratungsangebote und Nachbarschaftshilfen

Auch für die Beschäftigung an der frischen Luft gebe es Anregungen. „Es sind Freizeittipps mit Sicherheitsabstand, die durch die Krise helfen“, so Katter. Auf der Seite gebe es auch Informationen über Hotlines, Beratungsangebote und Nachbarschaftshilfen. „Das Angebot wächst, wir arbeiten ständig an der Ausweitung und Verbesserung der Seite“, sagt Ulrike Schwarz vom Familienbüro.

Dateien hochladen zu können, erleichtere die Arbeit der Abteilungen, die sich mit der Arbeit mit Kindern beschäftigen. „Über die Seite erreichen wir viele Familien mit Kindern, die jetzt zu Hause sitzen. Zusätzlich können die Erzieherinnen Material von der Seite zusammenstellen, die sie dann den Eltern ‚ihrer‘ Kinder per Mail zur Verfügung stellen können“, so Anke Schmidt, pädagogische Fachberatung beim Fachbereich Kinder Jugend und Familie. Über die Seite gelinge es auch, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben, so dass die Erzieherinnen den Eltern im Problemfall mit Ratschlägen zur Seite stehen könnten.