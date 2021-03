Stadt Herne fällt Berg-Ahörner wegen der Rußrindenkrankheit

Gefällte Bäume am Stadtgarten. Nun hat die Stadt auch mehrere Berg-Ahörner gefällt. Wegen der Rußrindenkrankheit, wie sie mitteilt.

Herne. Die Stadt Herne hat in den vergangenen Tagen am Stadtgarten mehrere Berg-Ahörner fällen lassen. Der Grund sei die Rußrindenkrankheit.

In den vergangenen Wochen wurden rund um den ehemaligen Fußballplatz an der Schaeferstraße Bäume gefällt, zur Vorbereitung der Bebauung. Doch in den vergangenen Tagen wurden auch mehrere Ahorn-Bäume gefällt. Die Stadt Herne erklärt nun den Grund.

In den vergangenen Tagen sei an mehreren Bäumen (Berg-Ahorn) die Rußrindenkrankheit festgestellt worden. Wegen des großen Verbreitungspotenzials dieser Pilzerkrankung hätten bereits einige Bäume gefällt werden müssen, weitere würden folgen.

Die Rußrindenkrankheit ist äußerlich an der rußartigen Verfärbung der Stämme zu erkennen und führt zum Absterben der Bäume. Die Standfestigkeit der Bäume nimmt nach deren Absterben durch schnelleinsetzende Weißfäule rasch ab. Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen, hätten die Bäume gefällt werden müssen.