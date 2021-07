Stadt Herne bietet wieder unkomplizierte Impfaktionen an

Herne. Die Stadt Herne bietet erneut Impfaktionen an. Unter anderem ist das Impfteam an der Kreuzkirche und beim Cranger-Kirmes-Cup im Einsatz.

Die Stadt Herne und das Impfzentrum bieten auch in dieser Woche Bürgerinnen und Bürgern unkomplizierte Impfangebote an. Das teilt die Stadt mit. Am Donnerstag, 29. Juli, sei von 10 bis 16 Uhr ein Impfteam an der Kreuzkirche auf dem Europaplatz im Einsatz. Am Freitag, 30. Juli, gebe es die Möglichkeit, sich auf dem Wochenmarkt in Herne-Mitte vor dem Herner Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz, von 9 bis 13 Uhr impfen zu lassen. Ebenfalls am Freitag könnten sich Bürgerinnen und Bürger von 16 bis 20 Uhr im Rahmen des Cranger-Kirmes-Cups impfen lassen. Das Impfteam befinde sich im Wendehammer am Stadion des SV Sodingen am Hännes-Adamik-Weg.

Impfaktionen in Herne: Keine Anmeldung notwendig

Am Samstag, 31. Juli, gebe es auf dem Wochenmarkt in Sodingen unweit der Akademie Mont-Cenis die nächste Möglichkeit, eine Impfung zu erhalten, so die Stadt. Dann stehe das Impfteam von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Auch am Sonntag, 1. August, gebe es eine weitere Gelegenheit für eine Impfung. Von 13 bis 19 Uhr stehe das Team am Finaltag des Cranger-Kirmes-Cups noch einmal für eine Impfung zur Verfügung, wieder im Wendehammer am Hännes-Adamik-Weg.

Verfügbar seien mRNA-Impfstoff sowie Johnson & Johnson. Für diese Aktionen sei keine Anmeldung notwendig, teilt die Stadt mit. Nur der Personalausweis, die Versichertenkarte und – wenn vorhanden – der Impfausweis würden benötigt.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel