Stadt Herne bietet erneut „unkomplizierte“ Impfaktionen an

Die Stadt Herne und das Impfzentrum bieten am Wochenende wieder Impfaktionen an.

Herne. Die Stadt Herne und das Impfzentrum bieten wieder Impfaktionen an. An einem Termin können auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden.

Die Stadt Herne und das Impfzentrum machen auch in dieser Woche Bürgerinnen und Bürgern „unkomplizierte“ Impfangebote. An einem Termin können diesmal auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden.

Am Freitag, 6. August, sei von 13 bis 17 Uhr ein Impfteam im Innenhof an der Emscherstraße 76-96 im Einsatz, teilt die Stadt mit. Dort würden auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft. Für die ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung sei eine Kinder- und Jugendärztin vor Ort.

Am Samstag, 7. August, gebe es für Impfwillige ab 16 Jahren gleich an drei verschiedenen Orten die Möglichkeit, sich impfen zu lassen: Von 9 bis 11 Uhr bei Real, Am Großmarkt, von 12 bis 15 Uhr am Wananas und von 16 bis 18 Uhr am Volkshaus Röhlinghausen.

Am Sonntag, 8. August, stehe das Impfteam von 12 bis 18 Uhr im Rahmen der Aktion „Crange hilft“ auf dem Cranger-Kirmes-Platz. Verfügbar seien mRNA-Impfstoff sowie Johnson & Johnson. Für diese Aktionen sei keine Anmeldung notwendig. Nur der Personalausweis und – wenn vorhanden – der Impfausweis würden benötigt.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel