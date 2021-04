Stadt erwartet kein Chaos

Trotz der kurzfristig verfügten Schließung erwartet Schulamtsleiter Andreas Merkendorf für Montagmorgen kein Chaos an den Herner Schulen. Die Kommunikation habe sich in der Pandemie eingespielt, sagt er auf WAZ-Anfrage.

Die Sprecher der Gesamtschulen, der Gymnasien und der Realschulen sowie die Schulaufsicht für Grundschulen und Hauptschule seien am Samstagmorgen von der Stadt über die überraschende Entwicklung informiert worden. Über Schulleiter und Lehrer bzw. WhatsApp-Gruppen würden die Eltern über die Schließung informiert. Er gehe davon aus, dass rund 90 Prozent der Eltern dadurch erreicht werden können.

Nicht informierte Kinder, die am Montag zur Schule kommen und nicht in der Notbetreuung angemeldet seien, würden an diesem Tag aber nicht einfach nach Hause geschickt, sondern betreut. Das NRW-Gesundheitsministerium habe der Stadt dafür grünes Licht gegeben, so Merkendorf.