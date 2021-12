Spritztour mit gestohlener Flex: Herner (13) klaut Trecker

Herne. Kuriose Geschichte: Zwei Jugendliche sind mit einer gestohlenen Flex mit dem Zug von Herne ins Münsterland gefahren. Dort klauten sie Trecker.

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sind bei einem Landmaschinen-Hersteller im Münsterland eingebrochen und haben laut Polizei unter anderem zwei Trecker gestohlen. Anwohner hatten die Polizei verständigt. Tatsächlich stießen die Beamten auf zwei in einem Waldstück abgestellte Fahrzeuge - und wenig später auf zwei auffällige Jugendliche.

Dem Treckerdiebstahl waren eine Reihe weiterer Straftaten vorausgegangen, so die Polizei. So hatten sie am Wohnort des jüngeren, Herne, einen Baucontainer aufgebrochen und Digitalkameras und eine Flex geklaut. Mit dem Zug fuhren sie nach Buldern, um vom dortigen Bahnhof mit gestohlenen Fahrrädern zum Landmaschinenhersteller zu gelangen. Dort zerschnitten sie den Zaun. In einer Werkshalle fuhren sie mit einem Gabelstapler und Radlader umher, zerstörten ein Fallrohr und beschädigten mehrere Pfeiler.

Den älteren der beiden Jugendlichen erwarten nun Verfahren wegen Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 13-jährige Herner ist noch strafunmündig.

