Spotify-Jahresrückblick Spotify 2023: Diese Songs haben die Herner am meisten gehört

Herne. „Spotify Wrapped“ ist da. Welche Sänger, Lieder und Podcasts haben die Menschen in Herne 2023 am meisten gehört? Das sind die Top-Rankings.

Der Spotify-Jahresrückblick ist da. Jedes Jahr Ende November zeigt „Spotify Wrapped“, welche Lieder und Künstler am häufigsten gehört wurden.

Welche Künstlerinnen und Künstler haben die Menschen in Herne im Jahr 2023 am häufigsten gestreamt? Welche Lieder wurden rauf und runter gehört? Und welche Podcasts sind in Herne besonders beliebt? Wir schauen auf die Zahlen für den Zeitraum von Januar bis November. Sie zeigen: Deutschsprachiger Hip Hop und Pop stehen hoch im Kurs.

Beliebteste Künstlerinnen und Künstler der Herner:

1. Apache 207

2. Bonez MC

3. RAF Camora

4. Luciano

5. Ayliva

Meistgehörte Lieder in Herne:

1. Komet (Apache 207, Udo Lindenberg)

2. Sie weiß (Ayliva, Mero)

3. Flowers (Miley Cyrus)

4. TABU (Damn Yury, Yung Yury)

5. Mockingbird (Eminem)

Beliebteste Podcasts in Herne:

1. Gemischtes Hack (Felix Lobrecht, Tommi Schmitt)

2. Hobbylos (Julien Bam, Rezo)

3. Kurt Krömer - Feeling

4. Mordlust (Paulian Kraser, Laura Wohlers)

5. Dick & Doof (Selfiesandra, LaserLuca)

