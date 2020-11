Herne. Der Spielplatz an der Werderstraße in Herne ist für 40.000 Euro saniert worden. Er ist einer von fünf Spielplätzen, die 2020 erneuert werden.

Eine sehr gute Nachricht für alle Herner Kinder: Im Laufe dieses Jahres werden im Herner Stadtgebiet fünf Spielplätze saniert und erneuert. Den Anfang macht der Spielplatz an der Werderstraße in Sodingen. Das etwa 3000 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke zur Roonstraße ist nun für 40.000 Euro saniert worden – in wenigen Tagen sollen die letzten Zäune entfernt werden. Dabei seien die meisten der Spielgeräte neu angeschafft worden, „so dass sie sich ins Gesamtbild gut einfügen“, erklärt Sarah Gentilini vom Fachbereich Kinder-Jugend-Familie bei der Vorstellung des neuen Spielplatzes.

Es sei nur ein Bereich für Kleinkinder vorhanden gewesen, dieser wurde nun mit weiteren Spielgeräten ergänzt. „Der Spielplatz hier hat sehr viel Potenzial“, sagt Gentilini. „Nicht nur aufgrund seiner Größe und Beschaffenheit, sondern vor allem auch wegen seiner Lage.“ Da er mitten in einem Wohngebiet liege, hätten so viele Familien die Möglichkeit, ihn zu nutzen. Unter anderem deswegen habe die Projektgruppe „Kinderfreundliche Stadt“ ihn als ersten Spielplatz ausgewählt.

14 Prozent der Spielplatzfläche in Herne haben akuten Handlungsbedarf

Diese Entscheidung sei ein langer Prozess gewesen, erklärt Armin Kurpanik vom Kinder- und Jugendparlament. 123 Spielplätze in allen Stadtbezirken habe die Projektgruppe von Januar bis Juni bereist. Dabei habe es eine Bewertung aller Spielflächen in puncto Handlungsbedarf/ Zustand gegeben. Darüber hinaus sei auch eine qualitative Bewertung der Spielflächen anhand von Bewertungskriterien vorgenommen worden wie etwa Zugänglichkeit der Spielflächen, Vielfalt der Spielgeräte, Sicherheit, Emissionen und Immissionen. Bei 14 Prozent der Flächen habe sich dabei ein akuter Handlungsbedarf abgezeichnet, 31 Prozent der Flächen zeigten keinen Handlungsbedarf, geht aus dem Bericht der Spielplatzsituation hervor.

Noch stehen Zäune an den Spielgeräten, in wenigen Tagen sollen diese auch entfernt und die Schaukeln angebracht werden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Es sei geplant gewesen, den Spielplatz an der Werderstraße schon im Sommer zu eröffnen, „Corona hat uns dann aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Kurpanik. So habe die Projektgruppe vier bis fünf Monate pausieren müssen, die Bereisung habe statt in einem Bus auch mal auf dem Fahrrad stattgefunden.

Noch in diesem Jahr sollen neben dem Spielplatz an der Werderstraße der an der Thiesstraße/ Emscherstraße in Wanne, an der Saarlandstraße in Eickel, im Stadtgarten in Herne-Mitte und am Zechenring in Sodingen saniert werden. „Wir hoffen, damit bis Ende des Jahres durch zu sein“, sagt Kurpanik.

Budget für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten wurde aufgestockt

Die Sanierungen möglich gemacht habe eine Aufstockung des Budgets für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten von 60.000 Euro auf 200.000 Euro. Die Summe setze sich zusammen aus 40.000 Euro je Stadtbezirk sowie 40.000 Euro Akutfonds für die Projektgruppe „Kinderfreundliche Stadt“, der für den Spielplatz an der Werderstraße genutzt worden sei, heißt es in dem Spielplatz-Bericht.

Projektgruppe plant die Spielflächen Die Projektgruppe „Kinderfreundliche Stadt“ setzt sich zusammen aus Sarah Gentilini, Armin Kurpanik, Kinderanwältin Bibi Buntstrumpf und Vertretern vom Fachbereich Stadtgrün. Die Projektgruppe plant die Spielflächen und „macht Verwaltungsprozesse kinderfreundlich“, erklärt Kurpanik.

Es sei erfreulich, dass es auch immer mehr Wünsche und Anregungen bezüglich der Spielplätze seitens der Bürger und Eltern gebe, sagt Sarah Gentilini. Gerne hätte die Projektgruppe eine Kinderbeteiligung ermöglich, „aber leider war das aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht möglich.“ Für die Stadt sei die Sanierung der Spielplätze gerade in einer so dicht besiedelten Stadt wie Herne sehr wichtig. „So haben die Kinder gute Möglichkeiten, sich draußen aufzuhalten – auch in Coronazeiten.“

