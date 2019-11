Spielezentrum Herne empfiehlt „Pest im Pott“

Eigentlich heißt es ja „Eigenlob stinkt“, wir möchten an dieser Stelle aber trotzdem unser eigenes Spiel „Pest im Pott“ vorstellen. Das Spiel entstand in Kooperation mit den Museumspädagogen des LWL-Museums für Archäologie und versetzt die Spieler und Spielerinnen in die Rolle von Krankheiten, die im Ruhrgebiet des Mittelalters wüten.

Unterhaltsames Spiel macht Pest-Folgen deutlich

Ziel bei der Entwicklung war es, die verheerenden Auswirkungen der Pest mit Hilfe eines unterhaltsamen Spieles zu verdeutlichen. Paart man dies mit einer gehörigen Prise schwarzen Humors, so landet man bei diesem Werk. Das Besondere daran ist, das alles in der vertrauter Umgebung des Ruhrgebiets spielt und alle Städte auf dem Plan den Spieler und Spielerinnen bekannt sein dürften – damit kann jeder die Pest in die eigene Heimatstadt bringen...

Die Ausbreitung einer Krankheit geschieht dabei durch das Unterwürfeln des individuellen Ansteckungswertes. Weiterhin kann man infizierte Einheiten bewegen und durch diverse Ereigniskarten den Spielverlauf zusätzlich beeinflussen. Alle Karten stellen historische Ereignisse dar, die im Begleitheft noch einmal ausführlich erklärt werden. Ebenso findet man dort Hintergründe zur Entstehungsgeschichte des Spiels und zur Sonderausstellung „Pest!“. Es ist ein kleines (sehr) schwarzhumoriges Spiel mit einem Lernfaktor, das seinen Zweck gut erfüllt und einer passenden Spielerunde gehässige Unterhaltung bietet.

„Pest im Pott“ vom Spielezentrum Herne, für zwei bis sechs Spieler ab 16 Jahren, 10 Euro (erhältlich exklusiv im Museumsshop und im Spielezentrum).