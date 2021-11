Spielartenfestival: Junges Theater in Flottmann-Hallen Herne

Herne. Das Spielartenfestival zeigt die Bandbreite an Freiem Theater für Junges Publikum. Welche Stücke in den Herner Flottmann-Hallen gezeigt werden.

Freies Theater für ein junges Publikum – das verspricht das Spielartenfestival in den Flottmann-Hallen. Von Freitag, 19. November, bis Donnerstag, 25. November, gibt es eine Bandbreite an Produktionen aus dem Freien Theater zu sehen.

In Herne werden in diesem Jahr fünf Produktionen gezeigt. Am Freitag,19. November 2021, spielt das theaterkohlenpott um 11 und 19 Uhr seine Musiktheaterproduktion „Ich bin Liebe“ für Menschen ab 13 Jahren. Wie ein Konzert fühlt sich das Stück an, in dem es um das schönste Gefühl der Welt geht.

Das Musiktheater „Ich bin Liebe“ dreht sich um das schönste Gefühl der Welt. Foto: Thomas_Schmidt / Kohlenpott

Am Montag, 22. November, um 10 Uhr ist das Consol Theater Gelsenkirchen mit dem Stück „Löwenherzen“ für Menschen ab 10 Jahren zu Gast. Ein Plüschlöwe, produziert in einer Fabrik in Bangladesch, macht ungewollt eine Reise um die Welt und begegnet unterschiedlichen Kindern und Lebenssituationen.

Theater aus Bonn, Essen und Gelsenkirchen zu Gast

Das Stück „Jagger Jagger“, ab 10 Jahren, vom Toboso Theater Essen erzählt am Dienstag, 23. November, um 10 Uhr schonungslos, aber mit großer Empathie und durchaus mit Humor, eine vielschichtige Geschichte über das unerträgliche Gefühl des Nicht-dazu-Gehörens.

Aus Bonn kommt am Mittwoch, 24. November, um 10 Uhr, das Theater Marabu mit der Tanz-Theater-Performance „Morgen ist heute gestern“, für Zuschauende ab 8 Jahren in die Flottmann-Hallen. Ein 11-, ein 30- und ein 63-Jähriger teilen ihre Erfahrungen vom Leben. In ihren Geschichten und Gedanken verhandeln sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, veranschaulichen den Wandel der Zeit aber auch die Kontinuität im Leben – mit Tanz und Bewegung, mit Sound und Sprache.

Den Abschluss macht das Consoltheater Gelsenkirchen am Donnerstag, 25. November, um 9 und 11 Uhr. Gezeigt wird das Stück „Schalalalalaufen“ für Kinder ab 3 Jahren. Zwei Tänzerinnen spannen Schnüre, wickeln und verwickeln sich und andere, spinnen Muster und Wege und führen das Publikum durch ständig wechselnde Landschaften.

Alle Vorstellungen sind bereits gut gebucht. Einzeltickets können direkt an der Tageskasse in den Flottmann-Hallen gekauft werden. Die Ticketpreise liegen zwischen 12 und 10 Euro, 6 Euro ermäßigt. Gruppen ab 10 Personen zahlen 5 Euro pro Person.

