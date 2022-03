Spenden für die Ukraine: So können Herner aktuell helfen

Herne. In der Ukraine herrscht Krieg, Tausende Menschen sind auf der Flucht oder harren aus. Wie können Herner helfen? Eine Übersicht der Hilfsaktionen.

Täglich gehen neue Bilder und Nachrichten aus der Ukraine um die Welt. Wie können Hernerinnen und Herner der ukrainischen Bevölkerung helfen? Sowohl Sach- als auch Geldspenden werden benötigt. Wir haben die Hilfsaktionen in Herne zusammengefasst und aktualisieren diese Liste fortlaufend.

Sachspenden für die Ukraine: Sammelstellen in Herne

Lotus-Bildungszentrum

Das Lotus-Bildungszentrum e.V. sammelt Sachspenden und leitet diese an die Hilfsorganisation „Time to Help“ weiter. Benötigt werden Lebensmittel: Konservendosen, getrocknete Früchte, Nüsse, Nudeln und andere haltbare Nahrung. Hygieneartikel wie Zahnbürsten und Zahnpasta, Shampoo, Windeln, Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel sind neben Alltagsgegenständen wie Batterien, Kerzen und Taschenlampen gleichermaßen gefragt. Außerdem wird medizinisches Material wie Antiseptika, Schmerzmittel, Antibiotika und Hustensäfte benötigt. Babynahrung und Fieberzäpfchen für Kinder werden derzeit besonders benötigt.

Sammelzeit: Dienstag, 1. März, bis Donnerstag, 3. März, von 10 bis 15 Uhr im Lotus Bildungszentrum, Mont-Cenis-Straße 5. Bei Fragen sind die Organisatoren unter info@lotus-bz.de oder telefonisch unter 0172 606 4513 erreichbar.

Henning Automobil

„Grausam“ sei, was sich derzeit in der Ukraine und an der polnisch-ukrainischen Grenze abspiele, sagt David Czyszczon. Der langjährige Fußballprofi, der unter anderem für den VfL Bochum und Rot-Weiss Essen spielte, möchte betroffenen Menschen helfen. Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber Henning Automobil hat der in Polen geborene 40-Jährige eine Spendenaktion in Herne initiiert. „Wir brauchen die beschriebenen Spendengüter, Medizin und Essen wie Konserven, die lange haltbar sind. Wer will, kann alles zu unserem Autohaus in der Dorstener Straße 329 in Herne bringen“, sagt der ehemalige Fußballer.

Wolfsmenue Heimtierbedarf

Das Geschäft für Heimtierbedarf Wolfsmenue, Cranger Straße 40-42, sammelt für die Gesellschaft Bochum-Donezk e.V. Sachspenden. Der Empfänger der gesammelten Spenden ist der Donezker Fonds für Sozialfürsorge und Wohltätigkeit, die Güter werden regelmäßig mit Lkw nach Donezk gebracht. Spenden werden in dem Herner Tierbedarfsgeschäft während der regulären Öffnungszeiten von 10 bis 18.30 Uhr entgegengenommen. Der nächste Lkw mit Hilfsgütern werde am Samstag ab Bochum losfahren. Alle Spenden, die bis Freitagnachmittag eintreffen, könnten in dieser Tour mitgenommen werden. Ansprechpartnerin für die Sammelstelle ist Monika Grawe, mobil unter 0151 4055 1520 oder per Mail an monika.grawe@bochum-donezk.de zu erreichen. Infos zu den benötigten Gütern: www.bochum-donezk.de/sammelstelle.

ASC Leone

Der Herner Fußballverein ASC Leone sammelt in seinem Vereinsheim am Sportplatz Emscherstraße am Mittwoch, 2. März, und Freitag, 4. März, von 19 bis 20.30 Uhr Sachspenden. Diese sollen mit einer Lkw-Lieferkette in das polnische Wroclaw gelangen und geflüchteten Familien übergeben werden. Der Club listet folgende Waren auf: Hygieneartikel aller Art, Spielzeug, Kleidung und Schuhe für Kinder, Kinderwagen, Kochutensilien und mobile Küchengeräte, Decken, Campingliegen, Luftmatratzen, Schlafsäcke sowie lagerfähige Lebensmittel.

Der ASC Leone ruft bei Facebook zu Sachspenden auf. Foto: ASC Leone

Geldspenden für die Ukraine: Anlaufstellen in Herne

Caritasverband Herne e.V.

Der Herner Caritasverband ruft für die Nothilfe seines internationalen Hilfswerks „Caritas international“ in der Ukraine zu Spenden auf. Die Spenden gehen an Caritas Ukraine und die Caritasverbände in den Nachbarländern, die vor Ort die Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Schlafsäcken und weiteren Hilfeleistungen versorgen.

Das Spendenkonto lautet:

Caritas international, Freiburg

Spendenkonto 202

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

Stichwort: CY00050 Ukraine-Konflikt

oder online unter: www.caritas-international.de

Alternativ ist auch eine Spende auf das Konto des Herner Caritasverbandes möglich, von dort werden die Spenden dann weitergeleitet:

Caritasverband Herne e.V.

Herner Sparkasse

IBAN: DE63 4325 0030 0001 0659 03

BIC: WELADED1HRN

Stichwort: Ukraine-Konflikt

Neue Apotheke Herne-Mitte

Die Neue Apotheke spendet für jeden Corona-Test, der am Donnerstag, 3. März, in den Test-Stationen und Filialen getätigt wird, fünf Euro an die „Aktion Deutschland hilft“. Zudem sollen in den Teststellen Boxen für Geldspenden aufgestellt werden. Die Standorte im Überblick:

Teststation: Rondell Bahnhofstraße, Ecke Glockenstraße in Herne

Teststation: Bahnhofstraße 49-51 in Herne

Teststation Christuskirche: Hauptstraße 245 in Wanne-Eickel

Gibt es Hilfsaktionen in Herne, die wir noch nicht aufgelistet haben? Wir sind für jeden Hinweis an redaktion.herne@waz.de dankbar.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel