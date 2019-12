Spenden für den Libanon

Bei der kommenden Sternsinger-Aktion 2020 steht das Thema Frieden am Beispiel des Libanon im Mittelpunkt. Dort gehen die Spendengelder hin.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich ab sofort in den Pfarrbüros der Gemeinden melden. Erste Vortreffen finden zumeist bereits im Dezember statt. Anfang Januar ziehen die Kinder dann in Herne und Wanne-Eickel durch die Straßen.

Wer Besuch von den Sternsingern wünscht, muss sich vorher dafür anmelden.