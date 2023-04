Speiseröhrenkrebs: Diese Vorteile bietet eine Endoskopie-OP

Andreas Nickel (l.) und Dr. Viktor Rempel, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie des St. Anna Hospital Herne, in der Endoskopie.

Herne. Nach der Krebsdiagnose muss die Speiseröhre eines 55-Jährigen entfernt werden. Statt offener OP wird in Herne ein sanfter Eingriff durchgeführt.

Das Risiko an Speiseröhrenkrebs zu erkranken, hat Andreas Nickel sein ganzes Erwachsenen-Leben begleitet. Der 55-Jährige litt seit einigen Jahren an Reflux. Diese Krankheit hat bei ihm eine Veränderung der Speiseröhrenschleimhaut verursacht, einen sogenannten Barrett-Ösophagus: Der führt häufig zu Krebs. Nach einer Vorsorgeuntersuchung erhielt Andreas Nickel tatsächlich die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Nachdem ihm eine offene Speiseröhren-Operation angeboten worden war, kam er für eine zweite Meinung ins zertifizierte Speiseröhrenkrebszentrum des St. Anna Hospital Herne, da die Operation dort standardmäßig minimal-invasiv durchgeführt wird. Die Experten konnten den Tumor letztlich noch schonender endoskopisch entfernen.

Rückblende: Im Juli 2020 war Andreas Nickel bei seiner üblichen Vorsorgeuntersuchung, um seinen Barrett-Ösophagus zu kontrollieren. Anfang 2021 bestätigte sich die Vermutung: Speiseröhrenkrebs. Nach einem Gespräch in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Lünen stand für ihn fest: Ein Teil der Speiseröhre muss entfernt werden.

Enger Austausch zwischen den Spezialisten

Für die Operation gab es bereits einen Termin, der offene Eingriff war geplant. Dieser Eingriff beinhaltet zwei 25 bis 30 Zentimeter lange Schnitte im Brust- und Bauchraum, die mit einem entsprechend großen Risiko verbunden sind. Andreas Nickel wurde geraten, eine zweite Meinung einzuholen. „Ich hatte mich mit dem Gedanken an eine Speiseröhrenentfernung abgefunden. Es ging mir nur darum zu schauen, ob es auch andere Operationsmethoden gibt“, erzählt der 55-Jährige. Bei der Recherche stieß seine Schwester auf das Speiseröhrenkrebszentrum des St. Anna-Hospitals.

Nach sehr kurzer Zeit hatte Andreas Nickel einen Termin bei Dr. Martin Jazra, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Auf Grundlage der Informationen und Befunde die uns vorlagen, kam für uns nur die deutlich schonendere minimal-invasive Speiseröhren-Operation in Frage. Diese OP-Methode wenden wir standardmäßig an. Wir haben bei Herrn Nickel, wie wir dies bei jedem Patienten machen, noch einmal selbst alle nötigen Tests und Untersuchungen durchgeführt, um bestmöglich über die Erkrankung von Herrn Nickel informiert zu sein“, erklärt Dr. Martin Jazra.

Zu den Untersuchungen gehörte eine Spiegelung der Speiseröhre, die Dr. Viktor Rempel, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie des St. Anna Hospital Herne, durchführte. Dabei zeigte sich ein unerwartetes Bild. „Wir wussten bereits, dass der Tumor noch in einem Frühstadium war, aber in diesem Fall war nur die oberste Schicht der Speiseröhrenschleimhaut, betroffen“, so Rempel.

Dr. Viktor Rempel konnte den Tumor so schonend entfernen, dass Andreas Nickel nur einen Tag nach der OP wieder fest Nahrung zu sich nehmen konnte. Foto: Leclaire

In so einem Fall kann der Tumor in der Regel mit Hilfe der sogenannten Endoskopischen Submukosadissektion (ESD) entfernt werden. „Das bedeutet für den Patienten, dass eine Operation nicht zwingend notwendig ist. Bei der ESD werden zunächst kreisförmige Markierungen um die betroffene Stelle gesetzt. Anschließen schneiden wir mit Hilfe des Endoskops den Tumor als Ganzes aus und entfernt diesen. Da das bösartige Gewebe so nicht verletzt wird, sinkt das Risiko, dass sich Tumorzellen im Körper verbreiten“, erläutert Dr. Viktor Rempel.

Interdisziplinäre Arbeit ermöglicht schonendste Behandlung

„Als Dr. Rempel mir gesagt hat, dass er den Tumor vielleicht auch endoskopisch entfernen kann, war ich vorsichtig hoffnungsvoll. Mit so einem Untersuchungsergebnis habe ich nicht gerechnet“, erinnert sich Andreas Nickel. Die Hoffnung sollte erfüllt werden. Dr. Viktor Rempel und sein Team konnten den Tumor entfernen. Nach nur einem Tag konnte der 55-Jährige wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Am dritten Tag im Krankenhaus konnte der Bankmitarbeiter entlassen werden. „Ich bin bis heute überrascht, wie schnell ich wieder fit war und dass ich kaum Beschwerden hatte“, erzählt Andreas Nickel.

