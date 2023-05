SPD lädt zu Veranstaltungen rund ums Thema „Arbeit“ ein

Herne. Die Herner SPD diskutiert im Themenmonat Mai in verschiedenen Formaten das Thema „Arbeit“. Welche Veranstaltungen stattfinden – ein Überblick:

Die SPD Herne diskutiert im Monat Mai in verschiedenen Formaten das Themenfeld „Arbeit“. „Themen wie Ausbildung, Bezahlung, Arbeitszeitmodelle, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, klimaneutrale Transformation, aber auch die Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit stehen im Fokus vieler Menschen. Wir wollen Raum dafür geben, diese zu diskutieren“, so der SPD-Vorsitzende Hendrik Bollmann.

In den kommenden Tagen und Wochen folgen laut SPD diese Formate:

4-Tage-Woche – Wie soll das denn funktionieren? Bei einem Guinness werde diese komplexe Thematik diskutiert. Mit Carsten Bielefeld, Vorsitzender der AG der Selbstständigen in der SPD Herne, und Patrick Steinbach, Vorsitzender der AG für Arbeit in der SPD Herne.

Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Café Extrablatt, Bahnhofstraße 64

Lesen Sie auch: SPD Herne wählt Vorstand: Erneute Ohrfeige für Müntefering

Bürgergeld – Lohnt sich arbeiten wirklich nicht mehr? Seit Anfang des Jahres gibt es nun das Bürgergeld. Bei dieser Veranstaltung werde über die aktuelle Lage der neuen Gesetzgebung diskutiert: mit Lena Teschlade, Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Landtagsfraktion. Moderation durch Saudin Cizmic, Vorstandsmitglied der SPD Herne.

Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, Salon „Haarerlebnis“, Edmund-Weber-Straße 189

Familie und Beruf – Geht das zusammen? Ein Erfahrungsaustausch. Einladung zum Gespräch am Spielplatz mit Eltern und Erziehenden zu einem Thema, das viele Familien und Alleinerziehende umtreibt. Mit Julia Steinbach, Vorsitzende der AG sozialdemokratischer Frauen in Herne, sowie den Herner SPD-Vorstandsmitgliedern Nicole Marek und Sandra Thiel sowie der Bezirksverordneten Tanja Borowski.

Montag, 22. Mai, 16 Uhr, Nähe Spielplatz im Herner Stadtgarten

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: ++

Ausbildungsgarantie – Gegen Fachkräftemangel. Für Perspektiven. Thekengespräch mit Andreas Jansen, Vorstandsmitglied der SPD Herne, und Winfried Marx, Vorsitzender der SPD Wanne, über die Ausbildungsgarantie.

Freitag, 26. Mai, 18 Uhr, Mollys Pinte – Die Dritte, Claudiusstraße 8

Betriebsrätekonferenz – Transformation. Zukunft mit guter Arbeit. Die Veränderungen in der Arbeitswelt bieten Chancen, sind aber auch mit Sorgen um die Zukunft der Arbeit verbunden. „Wir reden an diesem Abend mit Betriebs- und Personalräten, aber auch interessieren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Gewerkschaftsmitgliedern unserer Stadt“, heißt es in der Ankündigung. Zuvor gibt es ein Podium mit: Lisa Kapteinat, stv. Vorsitzende der Landtagsfraktion für Arbeit und Soziales, Alexander Vogt, stv. Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, und Jörg Weingarten vom DGB NRW. Um Anmeldungen wird über folgenden Link gebeten: https://herne.spd-infoportal.de//SPD_betriebsraetekonferenz

Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr, Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof 28

Unterbezirksparteitag – Europa und Arbeit. Mit dem Parteitag endet der Themenmonat. Thema des abends ist die Aufstellung der Europakandidatur für den SPD-Unterbezirk Herne.

Mittwoch, 31. Mai, 18 Uhr, Volkshaus Röhlinghausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel