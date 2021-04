SPD Herne: Parksituation rund um Krankenhäuser untragbar

Herne. Die Parksituation rund um die Krankenhäuser in Herne-Mitte habe sich nicht verbessert, sagt die SPD. Sie fordert von der Stadt ein neues Konzept.

Im Umkreis der beiden großen Krankenhäuser in Herne-Mitte – dem Marienhospital Herne und dem EvK – mehren sich laut SPD-Fraktion die Beschwerden der Anwohner in Bezug auf die Parkplatzsituation. Vor allem in den umliegenden Querstraßen parkten viele Fahrzeuge von außerhalb. Teile des Hölkeskamprings seien in ein Parkraumbewirtschaftungskonzept aufgenommen. Dabei seien direkt angrenzende Querstraßen (bspw. Düngelstraße) vergessen worden, so die SPD. Auch dort sei es tagsüber für Anwohner schwierig, einen Parkplatz zu finden.

Theres Boneberger, Stadtverordnete des Wahlkreises Herne-Alt, kann den Ärger nachvollziehen: „Das Parkraumbewirtschaftungskonzept sollte zur Entlastung der Parkplatzsituation führen. Stattdessen trifft es nun die anliegenden, kleinen Straßen noch stärker als vorher. Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, dass man ‘dran sei’ – nur passiert nichts. Das kann nicht sein. Es braucht endlich ein Konzept, welches zuerst den Anwohnern gerecht wird.“

Melissa Arnold, Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Herne-Mitte, habe nun eine Anfrage für die kommende Bezirksvertretung Herne-Mitte am 15. April gestellt. „Wir wollen unter anderem wissen, warum die Querstraßen ausgeklammert wurden und wie sich das Problem der Parkplatzsituation beheben lässt. Die Verwaltung muss das Parkraumbewirtschaftungskonzept zügig in Angriff nehmen und die Anwohner rechtzeitig und umfassend informieren.“