SPD Herne: Gespräche mit Investor über Kita Auf dem Stennert

Herne. Wird das ehemalige Verwaltungsgebäude Auf dem Stennert zu einer Wald-Kita umgebaut? Warum die Herner SPD dafür gute Chancen sieht.

Die Verwaltung führe aktuell Gespräche mit einem Investor, der das Gebäude des ehemaligen Grünflächenamtes Auf dem Stennert in Sodingen zu einer Kita umbauen wolle. Das berichtet die Herner SPD nach einem Ortstermin.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie am 26. August werde das Thema auf der Tagesordnung stehen, kündigte Ausschussvorsitzender und SPD-Ratsherr Ulrich Klonki an. Die Sozialdemokraten hatten bereits im vergangenen Jahr den Vorschlag gemacht, an diesem Standort einen Kindergarten mit waldpädagogischem Ansatz einzurichten.

Umbaubeginn noch in diesem Jahr?

Das Gebäude könne durch vergleichsweise geringe Investitionen in eine dreizügige Kita umgebaut werden, erklärte SPD-Ratsfraktions-Chef Udo Sobieski. Und Sodingens Bezirksbürgermeister verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass bestenfalls noch in diesem Jahr mit dem Umbau begonnen werden könne. Klar sei für die SPD, dass eine über diese Fläche hinausgehende Bebauung nicht akzeptabel sei. Hintergrund: Vor Jahren gab es unter anderem Gerüchte über den Bau eines Hotels.

Das Verwaltungsgebäude diente einst der Zeche Mont-Cenis als Küche und später als Lehrlingsheim. Anschließend gab es diverse Folgenutzungen. Zuletzt hatte Stadtgrün seinen Sitz an diesem Standort, zog dann aber 2020 zum neuen zentralen Betriebshof der Stadt an der Meesmannstraße.

