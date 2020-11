SPD: Commerzbank-Filiale in Wanne wird barrierefrei

Herne. Die Commerzbank-Filiale in Eickel schließt. Dafür wird die in Wanne barrierefrei. Für den Umbau hatte sich die SPD eingesetzt.

Die Commerzbank-Filiale in Herne-Eickel schließt. Ein Abbau von Filialen im gesamten Bundesgebiet sei aufgrund der wirtschaftlichen Situation unumkehrbar, habe Commerzbank-Bereichsvorstand Mario Peric im Gespräch mit der Herner Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering und Kommunalpolitikern der SPD erklärt. Die Partei habe sich für den Erhalt eingesetzt, teilt die SPD mit. Nun hätten sie doch noch konkrete Verbesserungen für die Commerzbank-Kunden in der Stadt erreichen können: Die Filiale in der Gerichtsstraße in Wanne soll barrierefrei zugänglich werden.

„Bedauerlich ist, dass die Pläne der Commerzbank nicht mehr aufzuhalten waren, denn gerade Senioren nutzen seltener digitale Angebote. Sie brauchen kurze Wege“, sagt Michelle Müntefering (SPD). „Ich freue mich jedoch über die Zusage der Commerzbank, nun schnell die Filiale in Wanne an der Gerichtsstraße barrierefrei zu gestalten. Der Zugang zum Bankkonto muss für jung und alt gewährleistet sein.“

„Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Baumaßnahme in Wanne zeitnah umgesetzt werden kann. Dass es zum Umbau kommt, ist auch ein Erfolg der vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich an unserer Unterschriftenaktion beteiligt und so den Druck auf die Commerzbank erhöht haben“, sagt unter anderem Arnold Plickert, Bürgermeister des Stadtbezirks Eickel.

