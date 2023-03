Sparkasse ehrt erfolgreiche Herner Nachwuchsbörsianer

Dirk Plötzke, Mitglied des Vorstands der Herner Sparkasse (unten in der Mitte), zeichnete die erfolgreichen Nachwuchsbörsianer aus.

Herne. „Handel mit Wertpapieren“. Dieses Fach stand für einige Wochen auf dem Stundenplan von Herner Schülern. Nun wurden die Sieger ausgezeichnet.

Ihre Unterrichtsfächer sind normalerweise Deutsch, Englisch, Mathe oder Physik, doch in den vergangenen Monaten ist ein weiteres hinzugekommen: der Handel mit Wertpapieren. Mehr als 213 Herner Schülerinnen und Schüler haben wieder am Planspiel Börse teilgenommen. Die erfolgreichsten von ihnen wurden nun in der Herner Sparkasse ausgezeichnet. Statt Schulnoten gab es Gutscheine für Banknoten.

17 Wochen lang - von Oktober 2022 bis Ende Januar - büffelten die Teilnehmenden nicht nur Englisch-Vokabeln oder brüteten über binomischen Formeln, sie verfolgten auch aufmerksam die Kursentwicklung und lasen die Nachrichten auf den Wirtschaftsseiten und Wirtschaftsportalen. Die Jungbroker standen vor einer alles andere als einfachen Aufgabe. Die Gründe waren offensichtlich: Der Überfalls Russlands auf die Ukraine sowie die damit verbundene Energiekrise sorgten für reichlich Wirbel an den Börsen, da fiel es schwer, die Orientierung zu bekommen und zu behalten.

Siegerteam vom Pestalozzi-Gymnasium vermehrte das Startkapital um über 8000 Euro

Den Herner Gewinnerteams ist dies offensichtlich gelungen. Denn sie konnten ihr - virtuelles - Startkapital von 50.000 Euro mehren. So steigerte das Team „LLL2“ vom Pestalozzi-Gymnasium den Betrag auf 58.903 Euro und 92 Cent und gewann damit in Herne die traditionelle Performancewertung. In der Region Westfalen-Lippe reichte es für Platz 48, bundesweit für Platz 602.

Dazu muss man wissen, dass bundesweit etwa 96.000 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teilnahmen. Dass der ein oder andere Schüler wie ein Börsianer denken kann, offenbarte ein Beispiel: Eine Gruppe setzte auf Zalando, weil dieses Unternehmen durch das Weihnachtsgeschäft ein Schub bekommen könnte. Und vielleicht hat sich ja Sparkassen-Vorstandsmitglied Dirk Plötzke, der die Sieger auszeichnete, nach der Siegerehrung noch den einen oder anderen Rat vom Nachwuchs geholt...

Sparkasse sieht Börsenspiel als Instrument zur finanziellen Bildung junger Menschen

Seit einigen Jahren gibt es neben der klassischen Wertung, die nur die reine Kapitalvermehrung misst, auch einen Nachhaltigkeitswettbewerb. Das Team „Erfolg ist eine Entscheidung“ vom Gymnasium Eickel erwirtschaftete mit seinen Entscheidungen einen Ertrag von 3291 Euro und 15 Cent - Platz 391 bundesweit.

Der Lohn für den Anlage-Nachwuchs: Die drei Erstplatzierten in beiden Disziplinen können sich über Prämien zwischen 150 und 300 Euro freuen.

Bemerkenswert ist der Sieger des Lehrerwettbewerbs: Eine Lehrer des Otto-Hahn-Gymnasiums machte aus den 50.000 Euro am Ende 62.236,69 Euro. Das bedeutete Platz 13 bundesweit.

Dirk Plötzke war von den Siegerteams begeistert: „Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener zu fördern, damit sie den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben können. Deshalb freut uns der Erfolg der Siegerteams.“

