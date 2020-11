Sophia Kühn zeigt in Herne Ansichten von der Atlantikküste

Herne. „Landschaften - Weite Horizonte“ hat Sophia Kühn ihre Ausstellung mit Landschaftsbildern genannt. Zu sehen in der Haranni Clinic in Herne.

Noch im August war eine kleine Auswahl ihrer Bilder im Schollbrockhaus zu sehen. Jetzt hängen die Werke von Sophia Kühn in der Haranni Clinic in der Schulstraße. „Landschaften - Weite Horizonte“ hat sie ihre Ausstellung genannt. Die Herner Künstlerin ist von der Küste des Atlantiks fasziniert. „Seit über 20 Jahren mache ich an der französischen Atlantikküste Urlaub“, sagt sie selbst. „Das ist einfach immer wieder ein gewaltiges Naturerlebnis.“

Bilder halten Stimmungen fest

„Wolkentraum": ein Bild der Herner Künstlerin Sophia Kühn. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Mit ihren Bildern versucht sie diese Stimmungen festzuhalten. Da gibt es Bilder von idyllischen Buchten, in denen ein paar Segelboote ankern. Einzelne Möwen fliegen gegen den Wind. In anderen Bildern peitschen die Wellen an den menschenleeren Strand. Da fahren Schiffe der untergehenden Sonne entgegen. Oder es türmen sich in den Bildern dramatische Wolkengebirge auf, die sich fast theatralisch über die Bildflächen ziehen. Manchmal färbt die untergehende Sonne den Himmel orange-rot. Oder der Mond, der durch die aufreißenden Wolken sichtbar wird, schafft aus der Nachtstimmung eine beängstigende Atmosphäre.

„Mich interessieren vor allem die Stimmungen“, stellt Sophia Kühn fest. „Manchmal fühlt man sich da als Mensch gegenüber der Natur ganz klein.“ So werden in einigen ihrer Bilder die Menschen zu kleinen dunklen Punkten oder Strichen, die sich in der Natur bewegen. Oft erkennt man sie erst auf den zweiten Blick. In anderen Werken verzichtet Sophia Kühn fast völlig auf alle wiedererkennbaren Momente. Die Landschaft wird zu einer Abfolge von horizontalen Flächen, die sanft ineinander übergehen. Sie vermalt die in dünnen, vielen Schichten aufgetragenen Farben zu harmonischen Farbflächen. Wo der Strand, das Meer oder der Himmel anfängt oder aufhört, wird in solchen Bildern eher nebensächlich.

Naturerfahrungen entspannen

Es sind romantische Bilder, in die man als Betrachter einfach eintauchen kann. Schnell stellen sich Gefühle und Stimmungen, wenn nicht Erinnerungen an eigene Naturerfahrungen, ein. Es sind aber auch Bilder der Entspannung. Vielleicht sind es genau die richtigen Bilder, die einen in den Zeiten von Herbst und Pandemie ein wenig aufhellen.

Die Ausstellung „Landschaften – weite Horizonte" ist ab sofort in der Haranni Clinic (Zahnmedizin), Schulstraße 30, zu sehen. Auf eine offizielle Eröffnung wird verzichtet. Die Bilder von Sophia Kühn können bis 30. April 2021 betrachtet werden. Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 15 Uhr.