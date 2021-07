Sommerleseclub in Herne lockt mit Gutscheinen für Bücherfans

Vier Wochen Zeit haben Herner Kinder, um jetzt noch in den Sommerleseclub der Stadtbibliothek einzusteigen. Es winken Gutscheine.

„Halbzeit“ im Sommerleseclub der Stadtbibliothek Herne: In den nächsten vier Wochen haben alle Kinder ab sechs Jahren noch die Möglichkeit, beim Sommerleseclub (SLC) mitzumachen. Auch Teams aus Eltern und Geschwistern sind herzlich eingeladen, sich in der Stadtbibliothek Herne-Mitte und Herne-Wanne für den Sommerleseclub anzumelden.

Gutscheine für ein Buch oder Eis

Auch wenn wegen Corona keine große Abschlussveranstaltung stattfinden wird, erhalten alle, die erfolgreich am SLC teilgenommen haben, eine Urkunde und - dank Unterstützung durch die Sponsoren Woges, Stadtwerke Herne und Steag - einen Buch-Gutschein oder einen Eis-Gutschein. Alle Teilnehmenden des Sommerleseclubs erhalten ein Logbuch, in dem alle gelesenen Bücher, gelösten Rätsel, gehörten Hörbücher und die Teilnahme an Events (wie zum Beispiel die „Open-Air-Escape-Rooms“ der Stadtbibliothek Herne) eingetragen werden. Das Logbuch kann auch selbst online geführt werden. Die Zugangsdaten erhält man in der Stadtbibliothek.

Als Highlight sendet die Stadtbibliothek am Freitag, 20. August, um 18 Uhr eine Wissenschaftsshow mit Science-Entertainer Joachim Hecker live aus dem VHS-Saal im Kulturzentrum. Der Livestream wird auf dem Youtube-Kanal der Stadtbibliothek übertragen. Teilnehmende des Sommerleseclubs erhalten einen Stempel, wenn sie sich den Livestream anschauen.

