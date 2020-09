Auf der Sodinger Straße in Herne ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. ​

Feuerwehr Sodinger Straße: Drei Personen bei Unfall in Herne verletzt

Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne sind drei Personen verletzt worden. Ein Pkw kam von der Sodinger Straße ab und kollidierte mit einem Gartenhaus.

Die Feuerwehr Herne ist am Montagabend, 28. September, gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden. Laut Feuerwehr kam ein Pkw von der Sodinger Straße ab und kollidierte mit dem Anbau eines Gartenhauses.

Durch den Rettungsdienst wurden drei verletzte Personen behandelt, zwei von ihnen wurden in ein Herner Krankenhaus gebracht. Das Gartenhaus wurde von der Feuerwehr abgesperrt. Der Brandschutz am rauchenden Pkw wurde sichergestellt und die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

