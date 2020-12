Die Bäckereien in Herne haben am ersten und zweiten Feiertag geschlossen.

Weihnachten So öffnen die Herner Bäckereien an den Weihnachtstagen

Herne Wann hat welcher Bäcker in Herne Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet? Die WAZ hat eine Liste zusammengestellt.

Wo gibt es frische Brötchen? Alle Jahre wieder kommt die Frage nach den Ladenöffnungszeiten der Bäckereien in Herne. Wer auch an Heiligabend und den Feiertagen beim ausgedehnten Frühstück nicht auf Brötchen, Baguettes oder Croissants verzichten möchte, findet in der Übersicht die richtigen Anlaufstellen.

Und so sehen die Öffnungszeiten im Detail aus (Angaben ohne Gewähr):

Backwerk

Die Backwerk-Filialen an der Bahnhofstraße 58, an der Hauptstraße 264 und am Konrad-Adenauer-Platz haben am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Heiligabend ist die Bäckerei an der Bahnhofstraße von 8 bis 14 Uhr geöffnet, die an der Hauptstraße hat auch schon an Heiligabend geschlossen. Die Filiale im Herner Bahnhof am Konrad-Adenauer-Platz hat am 24. Dezember von 5 bis 15 Uhr geöffnet.

Brinker

Alle Brinker-Filialen in Herne sind am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Heiligabend haben sie bis 14 Uhr geöffnet. Hier eine Übersicht über die genauen Öffnungszeiten am 24. Dezember:

Langforthstraße 1: 7-14 Uhr

Robert-Brauner-Platz 1: 7-14 Uhr

Forellstraße: 5.30-14 Uhr

Hauptstraße 357: 6.30-14 Uhr

Real Herne: 8-14 Uhr

Eickeler Markt 17: 6-14 Uhr

Straße des Bohrhammers: 6-14 Uhr

Paul-Gerhardt-Straße 2: 7-14 Uhr

Büsch

Auch die Bäckerei Büsch gibt ihren Mitarbeitern an den Feiertagen frei. Die Bäckereien in den Edeka-Filialen an der Castroper Straße 373 und an der Mont-Cenis-Straße 267 haben Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet, die an der Hammerschmidt Straße 70-72 von 7 bis 13.30 Uhr.

Gartenbröcker

Ähnlich sieht es bei der Stadtbäckerei Gatenbröcker aus: Die drei Herner Filialen öffnen nur an Heiligabend. In Wanne von 6.30 bis 14 Uhr, am Stöckmannshof und im Café an der Holsterhauser Straße von 6 bis 14 Uhr.

Geiping

Die Bäckerei Geiping am Bahnhof Wanne-Eickel, Heinz-Rühmann-Platz 1, öffnet nicht an den Feiertagen. Hier gibt es nur an Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr Brötchen.

Horsthemke

Die Bäckerei Horsthemke im Toom-Markt an der Roonstraße 4 hat an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

Hosselmann

Die Hosselmann-Filiale an der Hauptstraße 258 öffnet am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr.

Löscher

Der Löscher Backtreff an der Bielefelder Straße 130 öffnet am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr.

Malzer

Die meisten Malzer-Filialen in Herne haben an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Feiertag sind alle Filialen geschlossen. Hier die Details für Heiligabend im Überblick:



Castroper Straße 302: 6.30-14 Uhr

Dorstener Straße 283: 6-14 Uhr

Edmund-Weber-Straße 194: 6-14 Uhr

Eickeler Straße 25: 6-14 Uhr

Eupener Straße 2-4: 6.30-14 Uhr

Hauptstraße 99: 7-14 Uhr

Hauptstraße 250: 7-13 Uhr

Siepenstraße 12: 7-14 Uhr

Sponheuer

Die drei Sponheuer-Bäckereien öffnen an Heiligabend, aber nicht an den beiden Feiertagen. Die Öffnungszeiten am 24. Dezember:

Bahnhofstraße 45: 8 bis 13 Uhr

Freiligrathstraße 21: 6 bis 13 Uhr

Gräffstraße 15: 6 bis 13 Uhr

Stöwe

Auch die Stöwe-Bäckerei hat an den beiden Feiertagen geschlossen. An Heiligabend öffnet die Filiale an der Roonstraße 82 von 5 bis 13 Uhr.

Wiacker

Wer für Heiligabend spontan noch eine Torte braucht, kann bei der Konditorei Wiacker in der Fußgängerzone, Neustraße 1, am 24. Dezember noch zwischen 8 und 13 Uhr einkaufen.

>>>Die Bäckereien, die in dieser Auflistung fehlen, waren für eine Auskunft nicht zu erreichen.

