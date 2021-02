Schneechaos So läuft die Müllabfuhr in Herne in den nächsten Tagen

Herne. Nachdem durch die Schneemassen die Müllabholung unterbrochen war, teilt Entsorgung Herne nun mit, wie es weiter geht mit Restmüll oder Papier.

Abholung der Restmülltonnen

Seit Montag, 15. Februar, erfolgt die reguläre Abfuhr der Restmülltonnen an den gewohnten Abholtagen. Straßen, die nicht angefahren werden konnten, werden in dieser Woche noch ein weiteres Mal angefahren. Alle Leerungen, die in der Woche vom Montag, 8. Februar, bis Freitag, 12. Februar, nicht stattfinden konnten, werden seit Montag, 15. Februar, an den gewohnten Wochentagen nachgefahren.

Bürger, bei denen in der Woche vom 8. bis 12. Februar die Leerung ausgefallen ist, können, falls Mehrmengen an Restmüll angefallen sind, diese in stabilen Säcken (keine Gelben Säcke oder normale Müllsäcke) sammeln. Die Säcke müssen an den Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden. Es werden keine zerrissenen Säcke oder Säcke von Standplätzen, aus Kellern, Einfahrten, Hinterhöfen usw. mitgenommen! Mehrmengen werden nur bis 21. Februar mitgenommen.

Abholung der Papiertonnen

In der Woche vom 15. bis 19. Februar findet keine Leerung und keine Nachleerung der Papiertonnen aus der Woche vom 8. bis 12. Februar statt, weil alle Kräfte dafür benötigt werden, die Leerung der Restmüllbehälter, Wertstofftonnen und Abholung der Gelben Säcke zu meistern. Das heißt: Ist die Leerung der Papiertonne letzte Woche (8. bis 12. Februar) oder diese Woche ausgefallen, findet die nächste Leerung erst wieder in drei bzw. vier Wochen statt. Ab Montag, 22. Februar, findet die Abholung der Papiertonne im gewohnten Rhythmus von vier Wochen an den regulären Abholtagen statt. Mehrmengen an Altpapier werden nicht mitgenommen und dürfen auch nicht neben die Tonne gelegt werden.

Abholung der Gelben Säcke und der Wertstofftonnen

Seit Montag, 15. Februar, erfolgt die reguläre Abfuhr der Gelben Säcke und der Wertstofftonnen an den gewohnten Abholtagen. In der Woche vom 15. bis 19. Februar findet keine Nachleerung der Wertstofftonnen oder nachträgliche Abholung der Gelben Säcke statt. Ist die Abfuhr der Wertstofftonne und der Gelben Säcke vom 8. bis 12. Februar ausgefallen, findet die nächste Abfuhr erst wieder in der Woche vom 22. bis 26. Februar statt. Es wird versucht, bereits herausgestellte Gelbe Säcke aus der letzten Woche abzuholen. Es sollten keine neuen Gelben Säcke hinzu gestellt werden.

Abholung der Biotonnen

In der Woche vom 15. bis 19. Februar findet keine Leerung und keine Nachleerung der Biotonne aus der Woche vom 8. bis 12. statt, weil alle Kräfte dafür benötigt werden, die Leerung der Restmüllbehälter, Wertstofftonnen und Abholung der Gelben Säcke zu meistern. Heißt: Ist die Leerung der Biotonne letzte (8. bis 12.) oder diese Woche ausgefallen, findet die nächste Leerung erst wieder in einer bzw. zwei Wochen am gewohnten Abholtag statt.

Ab Montag, 22. Februar, findet die Abholung der Biotonne im gewohnten Rhythmus von zwei Wochen an den regulären Abholtagen statt. Bis zur nächsten Leerung angefallener Biomüll kann in die Restmülltonne gefüllt werden. Säcke mit Biomüll werden nicht mitgenommen.